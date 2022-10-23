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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev final için Katar'da

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin ile Fransa arasında oynanan Dünya Kupası finalini izlemek için Katar'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev final için Katar'da
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finaline tüm dünyadan devlet büyükleri de katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Arjantin ile Fransa arasında oynanan mücadeleyi izlemek için Katar'da bulunan Lusail Stadyumu'ndaki yerini aldı.

Cumhurbaşkanı, karşılaşmayı protokol tribününden takip etti.
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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