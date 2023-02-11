Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversiteler ve askerler için açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 17 Ağustos 1999'daki depremden 3 kat daha büyük ve yıkıcı olduğunu söyledi.



Diyarbakır'da çadır kent ziyaretinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 yıl içerisinde deprem konutlarının yeniden inşa edileceğini, devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.



Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:



"Pazartesi günü yaşadığımız 7.7-7.6 şiddetindeki depremden etkilenen illerden biri de Diyarbakır'dır. Ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük 3 kat daha yıkıcı.



1939 Erzincan depreminden de çok daha geniş bir alanda afet olarak hesaplanmaktadır. Büyüklükleri 7'nin üzerinde olan Çankırı, Çanakkale, Gerede, Varto, Mudurnu, Muradiye depremleriyle bu depremin yıkıcılığıyla mukayese etmek mümkün değildir.



Kendileri bir yana artçıları bile ülkemiz Deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak şekildedir. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır. Dünyanın önde gelen bilim insanları da depremin büyüklüğü ve yıkıcılığı konusunda hem fikirdir. Asrın felaketi olan deprem 1000 kilometrede hissedilmesine rağmen 500 kilometrede yıkıma yol açmıştır.



Can kaybımız 21 bin 43'e yükseldi, depremlerde 80 bin 97 kişi de yaralandı.



Bir yıl içinde inşa ve ihya çalışmalarını halledeceğiz.



Üniversitelerimizi yaz aylarına kadar tatil ediyoruz, uzaktan eğitime geçiyoruz. KYK yurtlarını misafirhane olarak kullanacağız.



Deprem bölgesinde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna kayıtlı 13 binin üzerindeki yükümlü askerimizin mart ve nisan celpleri mayısa ertelenmiştir."





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