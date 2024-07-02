Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merih Demiral'a verilen cezaya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya tepki
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın Merih Demiral ile ilgili cezası hakkında Kazakistan dönüşü uçakta basın mensuplarına açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu? Kimse kalkıp da Fransızların formasında horoz var, niye horozlanıyorsun diyor mu? Orada Merih heyecanını bu görüntüyle verdi. Bunun üzerine de malum Dışişleri Bakanlığımız bunların yetkililerini çağırdılar, gerekli adımlar da buna göre atılıyor. İnşallah bütün mesele Cumartesi günü. Biz, sahadan galibiyetle ayrılarak bir üst tura çıkalım. Fevkalade bir durum olmazsa, maça gitme kararımızı verdik." sözleriyle tepki gösterdi.

DESTEK İÇİN ALMANYA'YA GİDECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımımızın çeyrek finalde oynayacağı Hollanda maçını izlemek için Almanya'ya gidecek.

Erdoğan'ın aynı gün UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Hollanda'ya karşı mücadele edecek A Milli Takım'ı desteklemek üzere Berlin'e gideceği bildirildi. Şuşa'daki zirveye Başkan Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.

Erdoğan, 6 Temmuz akşamı Berlin'de TSİ 22.00'de gerçekleşecek Türkiye-Hollanda karşılaşmasını izleyecek.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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