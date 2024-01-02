Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa ile ilgili yeni açıklama

2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, süper kupa maçındaki krize değindi. Erdoğan, "Burada Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi var." dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Kupa ile ilgili yeni açıklama
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02 Ocak 2024 15:37
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılı ihracat rakamlarının açıklanması programında ertelenen 2023 Süper Kupa maçıyla ilgili de konuştu.

Fenerbahçe ile Galaratasaray arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan ancak ertelenen mücadeleyle ilgili Erdoğan, "Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Provokasyonlarla, art niyetli söylemlerle, ülkemizi bölgedeki ortaklarından, tarihi bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında turizmi baltalamaya yönelik bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhaledefin de desteğiyle spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyüruz. İnançlar ve ülkeler hedef alınıyor." dedi.

"AÇIK BİR SABOTAJ GİRİŞİMİ VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet de gündeme gelmek uğruna bu pespaye ve tehlikeli nefret siyasetine gönülllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş ülkeleri hedef alması tesadüf değil. Türkiye'nin çıkarlarına yönelik açık bir sabotaj girişimi vardır. Nasıl daha önceki kirli senaryoları yırtıp attıysak bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik, bundan geri gidiş kesinlikle olmayacak." ifadeleriyle konu hakkındaki konuşmasını noktaladı.

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