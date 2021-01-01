Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olimpiyatlar için açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları hakkında konuştu ve sporcularımızın performansları hakkında konuştu.



"METE GAZOZ DUYGULANDIRDI"



Mete Gazoz'un başarısı bizi şu yönüyle çok duygulandırdı. Biz tarihi biz akışın içinden geliyoruz; Osmanlı. Osmanlı savaşlarında yay ve ok, çok çok anlamlı. Mete bununla dünyada 1 numara oldu. Bu bizi çok duygulandırdı. Bu başarısının devamını temenni ediyorum. 10 çekti. Çok da sempatik. Allah, annesine ve babasına bağışlasın. Oğlum Bilal Erdoğan'ın da okçulukta gayreti ve emeği var. Dünya Etnospor'un başkanı. Mete ile ayrı muhabbeti var. Ailecek bizi çok mutlu etti. Gözlerinden öpüyorum. Bir değil, birçok Mete olsun, altınların sayısı artsın.



"İNŞALLAH İKİ ALTINI ALIRIZ"



Güreşte beklentimiz daha farklıydı. Bu noktada üzüntümüz oldu. Cimnastikte beklentimizin dışında gelişme oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte cimnastikte bazı şeyleri aşmış oluruz. Boksta Buse Naz Çakır Oğlu, Buse Naz Yıldız'ın finale yürümesi harika. Bunlar çok çok anlamlı. Kızlarda böyle bir başarı, seviyemizi arttırdılar. İnşallah altınları alacaklar. Bir anda Türkiye olarak klasmanda iyi bir yere tırmanırız. Cimnastikte biraz beklenen olmadı.



"GIOVANNI GUIDETI'Yİ BIRAKMAYIZ"



Filenin Sultanları bizi gururlandırdı. Güney Kore'yi biraz küçümsedik mi acaba? Ama yine de bize Sultanlık yaptılar. Bu hocayı da bırakmayacağız. Damat olduğu için kızımızı bırakıp bir yere gidemez.



"BİREYSEL SPORA ÖNEM VERECEĞİZ"



Olimpiyatlarda futbol önemli değil. Futbolun esamesi bile okunmuyor. Bizim burada bireysel spora önem vermemiz gerekiyor. Yüzme en çok madalya getiren branşlardan, buna eğilmemiz lazım. Buradan çok madalya alabiliriz. Üzerinde durmamız lazım. Çin süratle bir yere gidiyor. Acaba Çin bu başarıyı nasıl elde ediyor? 'O kadar nüfustan böyle başarı çıkar' deniyor ama öyle değil. Bizden çok küçük ülkeler, bireyselde netice alıyor. Demek ki farklı çalışmalıyız. Bunları yapmalıyız.



"GUIDETTI'YE SORACAĞIZ"



Geldikten sonra bunları Spor Bakanımızla görüşeceğiz. Bunların üstünde çalışmamız lazım. Voleyboldaki teknik direktörümüzün bu ekibi nasıl kurduğunu anlattılar. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum. Hoca ile konuşacağız, 'Ne yapmamız lazım, anlat bakalım' diyeceğiz.



"FAZLA DEVŞİRME VAR"



Olimpiyatlarda çok fazla devşirme var. Fransa, İngiltere, Hollanda... Onlarla hava atıyorlar. Biraz çalışmamız lazım.



