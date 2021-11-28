Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz'i telefonla arayarak taziyelerini iletti.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Cengiz ailesine başsağlığı diledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından da " Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaşmıştı.





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