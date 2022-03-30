Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik
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30 Mart 2022 23:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9'uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan milli güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100'üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.

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