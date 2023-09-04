Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filenin Sultanlarına tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'da düzenlenen 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde 3-2 yenerek Avrupa Şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yayımladığı mesajla kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "2023 CEV Avrupa Şampiyonu olarak hepimize büyük bir gurur yaşatan A Millî Kadın Voleybol Takımımızı, Filenin Sultanları'nı canıgönülden tebrik ediyorum."