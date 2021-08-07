Cumhurbaşkanı Erdoğan, Busenaz Sürmeneli'yi tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta altın madalya kazanan milli sporcu Busenaz Sürmeneli'yi telefonla arayarak tebrik etti.



Kokugikan Arena'da düzenlenen madalya töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun aracılığıyla Busenaz'la telefonda konuştu.



Busenaz'ı tebrik eden Erdoğan, "Gözlerim yaşlı olarak son anları izledim. Gerçekten çok mutluyum. Milletçe duyguluyuz. Çakıroğlu gümüş aldı, Sürmeneli olarak sen de altını kaptın. Sizleri şahsım, ailem ve milletim adına tebrik ediyorum." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sözleri için teşekkür eden Busenaz ise görüşmede, "Ben, 2013 yılında Sultanbeyli'nde mitingde yanınıza gelmiştim ve size 'Olimpiyata gidip altın madalya alacağım ve söz veriyorum size hediye edeceğim.' demiştim. Buradan da sözümü tutmuş olayım, karşınızda sözlerini tutan bir Buse var. Bu madalyamı size armağan ediyorum." ifadelerini kullandı.



Boks Milli Takım Teknik Direktörü Cahit Süme de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanım saygılarımı sunuyorum. Bizlere ne mutlu sizleri de mutlu edebildik. Verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.



