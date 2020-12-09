Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Başakşehir kararlı bir duruş sergiledi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunurken, PSG - Başakşehir maçında yaşananlara dair de konuştu. İşte o ifadeler...



BU YAKLAŞIM KABUL EDİLEMEZ



"Fransa'daki PSG - Başakşehir maçında meydana gelen hadise Fransa'nın son dönemdeki ırkçı yaklaşımlarının yeni bir ifadesidir. Bu yaklaşım asla affedilemez. Ben de bununla ilgili twitter hesabımdan açıklama yaptım. Bu duruşu aynı kararlılıkla devam ettireceğiz."



BAŞAKŞEHİR KARARLI DURUŞ SERGİLEDİ



"Başakşehir dün çok kararlı bir duruş sergiledi. Sahadan çekilmeleri, Rumen hakem maçtan alınmasına rağmen direndiler, 'Bu bizim için yeterli olmaz' dediler. Ardından hakemlerin hepsinin değiştirme kararı verdi UEFA..."



UMARIM BU AKŞAM YAŞANMAZ



"Bu akşama o şekilde tekrarı kabul edildi. Demba Ba çok kararlıydı. Bu kararlı duruş karşısında bu akşam maç oynanacak. Tabii Fransa maalesef ırkçı söylemlerin, ırkçı yaklaşımların yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki bu akşamki maç suhunetle devam eder ve yola aynı şekilde devam ederiz."



