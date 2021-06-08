Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anadolu Efes'i kutladı
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08 Haziran 2021 00:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i tebrik etti.

Erdoğan, Twitter'dan, "ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Anadolu Efes'i ve tüm camiayı tebrik ediyorum. Federasyonumuzdan kulüplerimize, sponsorlardan koçlarımıza ve oyuncularımıza kadar ligimizin Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.


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