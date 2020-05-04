Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan yeni kararları açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından Normalleşme Takvimi'ni açıkladı ve birçok işyerinin açılış tarihleri, sınav tarihleri ile birlikte sokağa çıkma yasaklarının tarihleri de netleşti.Yeni hasta sayımız artık binlerle ifade edilir hale geldi, yoğun bakımdaki hasta sayısı sürekli azalıyor. Buna karşılık iyileşen hasta sayısı katlanarak artıyor.Her türlü tedbirir aldık. Tüm toplantıları, etkinlikleri, benzeri programları erteledik. İnsanların bir arada bulduğu işletmelerin faliyetlerini tamamen durdurduk ya da sınırlandırdık. Mümkün olan tüm sektörlerde evden çalışma modeline geçilmesini sağladık.İlaç ve aşı geliştirme çalışmalarını, uluslararası toplumla iletişim halinde sürdürüyoruz. Bu konudaki destek talebimizi dünya ile paylaştık.Üçüncü sosyal destek programı çalışmalarımız sürüyor. Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına 1 milyar 910 milyon lirayı buldu. Kampanyamız devam etmektedir. Milletimiz örnek dayanışma sağladı. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı da ihmal etmedik. 65 bin vatandaşımızı ülkemize getirdik. 16 Nisan'dan beri vatanlarına kavuşturduğumuz kişi sayısı 29 bini buldu.65 yaş üstü ile 20 yaş altı için belirlediğimiz sokağa çıkma kısıtlaması hastanın yaygınlaşmasını ciddi oranda etkiledi. 31 şehirde sokağa çıkma sınırlandırmasının da salgınla mücadelede büyük faydasının olduğunu biliyoruz. Hepsi Bilim Kurulu ile yakın işbirliği halinde aldığımız tedbirler sayesinde bugünlere geldik. 83 milyon vatandaşımızın her birine destek ve sabır içine şahsım ve kabinem adına şükranlarımı sunuyorum.Tüm insanlarımızın eski günlerini özlediklerini biliyoruz. Elbette, normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız. Dünyanın tamamı ile birlikte, ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz normal düzene tam dönemeyecektir. Normale döneceğiz ama bu yeni bir normal olacak.Bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum, normalleşme takvimi, bir anda Mart ayının ilk günlerindeki hayatımıza geri dönme anlamına gelmiyor. Bu planla, sadece vatandaşlarımızın günlük hayatlarını en iyi seviyeye getirmeyi planlıyoruz.20 yaş altı için, 0-14 yaş hafta içi 13 Mayıs Çarşamba günü 11:00 ile 15:00 arasında, 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs Cuma günü aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkabilecek ve dinlenebilecektir.İlk müjdemiz, 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımıza. 65 yaş üstü gruba, sokağa çıkma yasağı günlerinin birinde 4 saat süreyle, yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme uygulaması getiriyoruz ve 10 Mayıs Pazar günü saat 11:00 ile 15:00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz.Bu hafta sonu sokağa çıkma sınırlamasını sürdürüyoruz. 31 ilde şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırılmasını bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacağız. Diğer illerimizde giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.Berber, kuaförler 11 Mayıs tarihinde faaliyete geçebilecekler.AVM'ler, 11 Mayıs tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayabilecek.Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske, bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Maske türlerine göre üst fiyat belirleyerek halkımızı mağdur edecek girişimlerin önünü keseceğiz. Hac farizasının yerine getirilip, getirilmeyeceğine ilişkin olarak Diyanet İşleri Başkanlığımız kendi içinde ve diğer ülkelerle görüşerek kararını verecek.YÖK sınavı 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, askeri öğrenci sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler, 15 Haziran'da akademik takvime geri dönebilecekler.Tek çift ticari plakalı taksi uygulamasını 15 Mayıs'ta kaldırıyoruz.Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı'nın atama, görevlendirme 1 Haziran'da, bedelli askerlik 20 Haziran'da yeniden başlayacak.Adliyeler ara verilen duruşma, keşif, yargı süreci, icra iflas takipleri 15 Haziran'da başlayacak. Hazırlamış olduğumuz normalleşme planını daha önceden de belirttiğim gibi dinamik şekilde uygulayacağız.