Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma yasağı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma yasağı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2020 19:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs süreciyle ilgili alınan kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

"16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bakkal, market, fırın gibi işletmeler ve online platformların 10-16 arasında açık olabilmelerine imkan tanıyoruz."

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için