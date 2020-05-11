Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Sokağa çıkma yasağı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs süreciyle ilgili alınan kararları açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
"16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bakkal, market, fırın gibi işletmeler ve online platformların 10-16 arasında açık olabilmelerine imkan tanıyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
"16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Bakkal, market, fırın gibi işletmeler ve online platformların 10-16 arasında açık olabilmelerine imkan tanıyoruz."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın