Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.



Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, turnuvada millilerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisine de yer verdi.



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı 4-0 mağlup eden A Milli Takım, 6. kez turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.



