Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital Bakanlar Kurulu toplantısında 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı için sokağa çıkma yasağı formüllerini masaya yatıracak.

Haber; Hürriyet, Fotoï¿½raf; AA
Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...
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04 Mayıs 2020 10:36
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla başkanlık edeceği altıncı dijital Bakanlar Kurulu toplantısında, mayıs ayına denk gelen bayramlar ile ilgili sokağa çıkma yasakları görüşülecek.

Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde duruluyor.

Ayrıca Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük yasak getirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsün yayılımını önleme tedbirleri kapsamında 23 Nisan nedeniyle 4 günlük, 1 Mayıs nedeniyle 3 günlük sokağa çıkma yasağı kararları aldıklarını açıklamıştı.

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