Cumhurbaşkanı açıklayacak! 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videokonferansla başkanlık edeceği altıncı dijital Bakanlar Kurulu toplantısında, mayıs ayına denk gelen bayramlar ile ilgili sokağa çıkma yasakları görüşülecek.
Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde duruluyor.
Ayrıca Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük yasak getirilmesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsün yayılımını önleme tedbirleri kapsamında 23 Nisan nedeniyle 4 günlük, 1 Mayıs nedeniyle 3 günlük sokağa çıkma yasağı kararları aldıklarını açıklamıştı.
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Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanması formülleri üzerinde duruluyor.
Ayrıca Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük yasak getirilmesi planlanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsün yayılımını önleme tedbirleri kapsamında 23 Nisan nedeniyle 4 günlük, 1 Mayıs nedeniyle 3 günlük sokağa çıkma yasağı kararları aldıklarını açıklamıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın