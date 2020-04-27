Cumhurbaşkanı açıkladı: Sokağa çıkma yasağı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Ülkemizdeki bu güzel gidişi devam ettirmek için, hafta sonlarındaki sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonuna kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu da, 1 Mayıs sebebiyle 3 gün sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız. 1 Mayıs'tan 3 Mayıs gecesine kadar sürdürülecek sokağa çıkma sınırlandırılmasına riayet etmesini bekliyoruz.Cuma marketler 9-14 arasında açık olacak. Tünelin ucu gözükmüş, fedakarlıkların karşılığını alma vakti gelmiştir.Ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir rapor hazırlıyoruz. Hangi tarihte hangi adımların atılacağını gösteren bu ayrıntılı programı yakında sizinle paylaşacağız.Bu zorlu süreçten alnımzın akıyla çıkmayı başardık. Biz, kendimize yeterli olmanın ötesinde, dostlarımıza destek verecek bir seviyeye ulaştık. 55 farklı ülkeye malzeme desteği verdik.31 ilimizde uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına gösterdiğiniz hassasiyet için şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum. Kabinemiz, bu fedakarlığınızı hiçbir zaman unutmayacak.