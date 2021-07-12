Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede Kurban Bayramı tatiliyle ilgili karar verildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Temmuz Pazartesi günü yarım günlük iznin tam gün olarak değiştirildiğini ve 17-26 Temmuz arasında resmi tatil ilan edildiğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında, " Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." ifadelerini kullandı.



Kurban Bayramı, 20 Temmuz Salı günü başlayıp 23 Temmuz Cuma günü sona erecek.