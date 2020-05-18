Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından seyahat kısıtlaması olan şehirlerdeki durum ile ilgili kararını açıkladı.
Erdoğan yaptığı açıklamada, "15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.
SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde, 15 gün süre boyunca giriş çıkış yasağı devam edecek.
SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimi doğrultusunda, önümüzdeki günlerde tekrar bir değerlendirme yapılabileceğini ve bayram sonrasında yeni kararlar alınabileceğini açıkladı.
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Erdoğan yaptığı açıklamada, "15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.
SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde, 15 gün süre boyunca giriş çıkış yasağı devam edecek.
SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimi doğrultusunda, önümüzdeki günlerde tekrar bir değerlendirme yapılabileceğini ve bayram sonrasında yeni kararlar alınabileceğini açıkladı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın