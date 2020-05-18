Cumhurbaşkanı açıkladı: İşte seyahat yasağının devam ettiği 15 şehir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 ilde devam eden sokağa çıkma yasağının 15 gün daha devam edeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com
Cumhurbaşkanı açıkladı: İşte seyahat yasağının devam ettiği 15 şehir
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18 Mayıs 2020 19:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından seyahat kısıtlaması olan şehirlerdeki durum ile ilgili kararını açıkladı.

Erdoğan yaptığı açıklamada, "15 ilimiz için geçerli olan şehirlerarası seyahat kısıtlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır." ifadelerini kullandı.

SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde, 15 gün süre boyunca giriş çıkış yasağı devam edecek.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimi doğrultusunda, önümüzdeki günlerde tekrar bir değerlendirme yapılabileceğini ve bayram sonrasında yeni kararlar alınabileceğini açıkladı.



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