SEYAHAT YASAĞI HANGİ İLLERDE DEVAM EDİYOR?

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı, Kabine Toplantısı'nın ardından seyahat kısıtlaması olan şehirlerdeki durum ile ilgili kararını açıkladı.Erdoğan yaptığı açıklamada, "." ifadelerini kullandı.veillerinde, 15 gün süre boyunca giriş çıkış yasağı devam edecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşme takvimi doğrultusunda, önümüzdeki günlerde tekrar bir değerlendirme yapılabileceğini ve bayram sonrasında yeni kararlar alınabileceğini açıkladı.