Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilim Kurulu'nun da tavsiyeleri doğrultusunda Ramazan Bayramı arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs'ta 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
30 büyükşehir ve Zonguldak'la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor. Erdoğan, tedbirlere uyulması durumunda "Ramazan'ın ardından çifte bayram yaşayacağız" açıklaması yapmıştı.
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30 büyükşehir ve Zonguldak'la başlayıp halen 15 kentte uygulanan sokağa çıkma yasaklarının da bayramdan sonra tamamen sonlandırılması planlanıyor. Erdoğan, tedbirlere uyulması durumunda "Ramazan'ın ardından çifte bayram yaşayacağız" açıklaması yapmıştı.
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