Cumhurbaşkan açıkladı! 'Yılbaşında 4 gün yasak'

Kabine, yeni haftada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Dört saat süren toplantının ana gündeminde koronavirüsle mücadele yer aldı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulunuyor.



YILBAŞINDA 4 GÜN YASAK



Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada "Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21:00'den 4 Ocak saat 05:00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.



İŞTE CUMHURBAŞKANI'ININ AÇIKLAMALARI



"Alınan tedbirlerin sonuçlarını değerlendirdik. Kısıtlamalar ve diğer tedbirlerin olumlu etkilerini görmeye başladıkı. Kurallarda daha sıkı uyarak, bu mücadelede başarıya ulaşmak milli bir görevdir. Bazı müjdeleri paylaşacağım.



Yıl sonuna kadar %20'den %10'a kadar kiralarda uygulanan stopaj süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz. Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz. Konaklama, yeme-içme, ulaşımdaki KDV indirimlerinin süreleri de 1 Haziran'a kadar uzatıldı. İş yeri kira olan esnafa 3 aylığına Büyükşehirlerde 750 tl şehirlerde 500 tl destek vereceğiz.



Sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık Perşembe saat 21:00'den 4 Ocak saat 05:00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır."



