Cumhur Genç: 'Yılmaz Vural 5 milyon istedi'

TFF 2. Lig ekiplerinden Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, Yılmaz Vural'ın açıklamalarının ardından sosyal medya paylaşımıyla deneyimli teknik adama cevap verdi.
Genç yaptığı paylaşımda Yılmaz Vural'ın kendilerinden talep ettiği teklifi açıklarken, "Diyarbekirspor maçından bir gün önce Sn. Yılmaz Vural'ı arayıp, Diyarbekirspor maçına davet ettim. Maçtan sonra kulüp binamızda, Sn. Yılmaz Vural, avukatı, Başkanvekilimiz Mücahit Hünerlice ve ben bir araya gelerek görüşme sağladık. Sn. Yılmaz Vural sezon sonuna kadar 2 milyon TL peşin, 2 milyon TL şampiyonluk primi, yardımcıları için peşinat, maaş ve şampiyonluk primleri dahil kalan 6 maç için toplamda 5 milyon TL'yi kulübümüzden talep etmiştir. Bende kendisine istişare yapıp döneceğimizi ilettim. 30 dakika sonra Sn. Yılmaz Vural ile beraber görüşmeye gelen Tuncay Karartı'yı, yöneticimiz Melih Dalkılıç arayarak böyle bir bütçemiz olmadığını belirterek teşekkür etti." sözlerini kullandı.
Cumhur Genç'in twitter paylaşımı şu şekilde:
Genç yaptığı paylaşımda Yılmaz Vural'ın kendilerinden talep ettiği teklifi açıklarken, "Diyarbekirspor maçından bir gün önce Sn. Yılmaz Vural'ı arayıp, Diyarbekirspor maçına davet ettim. Maçtan sonra kulüp binamızda, Sn. Yılmaz Vural, avukatı, Başkanvekilimiz Mücahit Hünerlice ve ben bir araya gelerek görüşme sağladık. Sn. Yılmaz Vural sezon sonuna kadar 2 milyon TL peşin, 2 milyon TL şampiyonluk primi, yardımcıları için peşinat, maaş ve şampiyonluk primleri dahil kalan 6 maç için toplamda 5 milyon TL'yi kulübümüzden talep etmiştir. Bende kendisine istişare yapıp döneceğimizi ilettim. 30 dakika sonra Sn. Yılmaz Vural ile beraber görüşmeye gelen Tuncay Karartı'yı, yöneticimiz Melih Dalkılıç arayarak böyle bir bütçemiz olmadığını belirterek teşekkür etti." sözlerini kullandı.
Cumhur Genç'in twitter paylaşımı şu şekilde: