Cumartesi yeni bölüm canlı izle Gönül Dağı TRT 1 HD, Son bölüm Gönül Dağı izle canlı yayın link kesintisiz

Bir Anadolu Masalı olan Gönül Dağı dizisi TRT 1 ekranlarında izleycilerin büyük merakla izlediği dizilerin başında geliyor. Bugüne kadar yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm izle, Gönül Dağı son bölüm tek parça youtube, Canlı izle Gönül Dağı tek parça detayları ile izleyicilerle buluşuyor. Gönül Dağı dizisi 26 Aralık Cumartesi günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

09 Ocak 2021 12:35
Cumartesi yeni bölüm canlı izle Gönül Dağı TRT 1 HD, Son bölüm Gönül Dağı izle canlı yayın link kesintisiz
Her Cumartesi olduğu gibi bu Cumartesi günü de TRT 1'de yayınlanacak olan Gönül Dağı dizisi yeni bölüm izleyciler tarafından merakla bekleniyor. Yeni bölüm Gönül Dağı yine tek parça kesintisiz full canlı olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerin zirvesinde yer alan dizi Bir Anadolu Masalı olarak değerlendiriliyor. Başrollerinde genç oyuncuların oynadığı dizi Gönül Dağı canlı yayın seçeneği ile TV ekranları ile aynı anda izleyebilir veya Gönül Dağı 11. bölüm FOX TV canlı yayın takip edebilirsiniz.
Gönül Dağı TRT 1 canlı yayın yeni bölüm TRT 1'de 9 Ocak 2021 Cumartesi günü akşam saat 20:00'de izleyici ile buluşacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM İZLE TEK PARÇA YOUTUBE


TRT 1'in ilgi çeken dizilerinden Gönül Dağı dizisi yeni bölümünü izle fragman tanıtım yayınlandı. Gönül Dağı fragmanında yine izleyicileri etkileyecek sahneler bulunuyor.

GÖNÜL DAĞI TRT 1 KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN, GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM CANLI



GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM TEK PARÇA

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...
İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI BAŞROLÜ

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...



Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...
Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...
Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

TRT 1 YENİ BÖLÜM YOUTUBE TEK PARÇA GÖNÜL DAĞI 26 ARALIK CUMARTESİ İZLE

Gönül Dağı 26 Aralık Cumartesi günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. Yeni bölüm tek parça her cumartesi TRT 1'de olacak.



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