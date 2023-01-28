Haber Tarihi: 28 Ocak 2023 11:27 - Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2023 11:27

Cumartesi nöbetçi noter var mı? 2023 Noterler Cumartesi Pazar açık mı, kaça kadar açık?

Noterler cumartesi günü açık mı, kaça kadar açık sorusunun yanıtı merak ediliyor. Konut, araç, işyeri alım satımı ve tasdikleme gibi işlemlerini noterde tamamlamak isteyen vatandaşlar noterlerin hafta sonu çalışma saatlerini sorguluyor. 'Nöbetçi noter' sistemiyle cumartesi ve pazar günleri de işlemler gerçekleştirilebiliyor. Peki Noterler cumartesi günü açık mı, çalışıyor mu? Noterler hafta sonu saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

Cumartesi nöbetçi noter var mı? 2023 Noterler Cumartesi Pazar açık mı, kaça kadar açık?
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Cumartesi nöbetçi noter var mı, cumartesi günü açık mı sorusu vatandaşların gündeminde. Vatandaşlar, tasdikleme, alım satım işlemleri için 2023 hafta sonu nöbetçi noter saatlerini sorguluyor. Peki Noterler cumartesi açık mı? İşte, noterlerin cumartesi günü çalışma saatleri hakkında bilgiler...

CUMARTESİ NÖBETÇİ NOTER VAR MI, KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?
Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında açık ve çalışıyor. Hafta sonu nöbetçi olan noterler kurumun resmi internet sitesi üzerinden İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için ve tarih seçimi ile kolayca sorgulanabiliyor.

İl il Türkiye'nin her yerinde nöbetçi noterler için tıklayınız...
NOTERLER CUMARTESİ PAZAR AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Resmi daireler hafta içi günlerinde hizmet verdiği için noterler de bu süre aralığında açık olur. Bu nedenle noter cumartesi ve pazar günü açık değildir. Fakat nöbetçi noterler, hafta sonu noterde işi olan kişilere acil durumlarda kolaylık sunar.

NOTERLER HAFTA SONU SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Nöbetçi noterler cumartesi ve pazar günleri 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vermekte. 

NÖBETÇİ NOTERLERDE FİYAT FARKI VAR MI?

Nöbetçi noterlerdeki fiyat tarifesi ile hafta içi noter işlemleri aynıdır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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