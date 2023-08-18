Haber Tarihi: 18 Ağustos 2023 14:16 - Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2023 14:16

Cumartesi kargolar açık mı 2023? PTT, Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo, Trendyol Express açık mı? 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, cumartesi kargolar açık mı?

Cumartesi kargolar çalışıyor mu sorusu, gönderi yapmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hepsijet, Trendyol Express, Aras Kargo, MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, Sürat Kargo bugün açık mı, çalışıyor mu sorusuna cevap arayan binlerce vatandaş, kurumların yaptığı açıklamaları sorgulamaya devam ediyor. Peki, Cumartesi kargolar çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında kargo firmalarından bazı bilgiler...

Cumartesi kargolar açık mı 2023? PTT, Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo, Trendyol Express açık mı? 15 Temmuz kargolar çalışıyor mu, cumartesi kargolar açık mı?
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2023 yılında cumartesi gününe denk geliyor. Bu nedenle kamu kurumları ve kuruluşlarının çalışma saatleri merak ediliyor. 15 Temmuz kargolar açık mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan vatandaşlar, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Aras Kargo ve Sürat Kargo gibi firmaların çalışma saatlerini sorguluyor. Peki, cumartesi kargolar çalışıyor mu? Cumartesi PTT, Yurtiçi, Aras, MNG Kargo açık mı? İşte Cumartesi  kargoların çalışma saatleri...
CUMARTESİ KARGOLAR AÇIK MI?

Cumartesi Kargo 09:00/18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Yurtiçi Kargo'nun 13:00-17:00 saatleri arasında gönderi ve teslimatı yalnızca şubelerinde yapılmaktadır. 

RESMİ TATİL GÜNLERİ KAPALI OLAN YERLER

Resmi tatil günlerinde okullar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, Borsa İstanbul, dövizciler, kuyumcular, sağlık ocakları, Aile Sağlığı Merkezleri, hastaneler kapalı oluyor. Resmi tatillerde nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Hastanelerin acil servisleri 7-24 açık olduğundan resmi tatillerde kapalı olmayacak.

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Yurtiçi Kargo 09:00/18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Yurtiçi Kargo'nun 13:00-17:00 saatleri arasında gönderi ve teslimatı yalnızca şubelerinde yapılmaktadır. Yurtiçi Kargo pazar günleri hizmet vermemektedir.

Yurtiçi Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

UPS Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'a kadar hizmet vermeye devam eden UPS kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.


UPS Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

PTT Kargo dağıtım saatleri, PTT'nin çalışma saatleriyle aynı olacak şekilde ayarlanmıştır. Buna göre PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır. PTT Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve öğlen 12:30'a kadar devam eder. 12:30'da öğle molası veren PTT Kargo öğleden sonra saat 13:30'da tekrar mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar mesaiye devam eder.



PTT Kargo cumartesi ve pazar günleri kapalıdır. PTT Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.

SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Sürat Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 09:00'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:30'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermeye devam eden Sürat Kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir. Sürat Kargo Doğu illerimizde hafta içi 08.30 dan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam ederken, Cumartesi günleri yine 08.30'dan 14.00'a kadar hizmet vermektedir.

Sürat Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.



ARAS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2023

Aras Kargo hafta içi her gün mesaiye sabah saat 08:30'da başlar ve akşam kapanış saati olan 18:00'a kadar mesaiye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

Aras Kargo ayrıca, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir.



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