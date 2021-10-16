Cumartesi Kardeşlerim izle yeni bölüm 24. bölüm izle, Kardeşlerim yeni bölüm özet fragman tek parça izle

Kardeşlerim ATV 16 Ekim yeni bölüm ekranlara geliyor ve 24. bölüm yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim 24. bölümünde hayatta kalmaya çalışan kardeşlerin hikayesinde son bölüm büyük ilgi çekmişti. 24. bölüm Kardeşlerim ATV Cumartesi yayınlanıyor ve vatandaşların ilgisi büyük boyutta.

16 Ekim 2021 10:03
Cumartesi Kardeşlerim izle yeni bölüm 24. bölüm izle, Kardeşlerim yeni bölüm özet fragman tek parça izle
Kardeşlerim 24. bölüm izle tek parça ATV Çarşamba günü yayınlanıyor. Canlı yayın Kardeşlerim Çarşamba ATV 24. bölüm ekranlardaki yerini alıyor. Bu yeni bölümde izleyiciler hayatta kalma mücadelesi veren kardeşlerin hikayesi büyük ilgi çekti. Senaryosu ve oyunculuklarıyla kısa sürede hayran kitlesi elde eden Kardeşlerim dizisinin yeni bölümü Cumartesi 24. bölüm 16 Ekim Cumartesi yayınlanıyor.
Kardeşlerim 24. bölümü Cumartesi 16 Ekim 2021 Çarşamba ATV ekranlarında yayınlanıyor.

KARDEŞLERİM 24. BÖLÜM İZLE ATV TIKLAYIN




KARDEŞLERİM 24. BÖLÜM ÖZET

Abisinin başına gelen olayla ilgili öğrendiği gerçekler Asiye'yi büyük bir açmaza sokarken, Doruk'la olan ilişkisini de kopma noktasına getirir. Cemile'nin Kadir'le yakınlaşmasını engellemek isteyen Melisa, ipleri gerecek bir plan yapar. Orhan'ın tedavisinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Ömer'in eline geçen fırsatı değerlendirebilmesi için hem kendisi hem de abisi Kadir'in gece gündüz demeden çalışması gerekir. Doruk, kendisine yardım etmek isteyen Kaan'ın asıl amacını öğrendiğinde çılgına döner ve hiç ummadığı bir sürprizle karşı karşıya kalır.

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZET

Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.

İŞTE KARDEŞLERİM OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)




KARDEŞLERİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

ATV'de Çarşamba günleri yayınlanan Kardeşlerim dizisinin nerede çekildiği belli oldu. Kardeşlerim dizisi İstanbul Fatih ve çevresinde çekiliyor.

KARDEŞLERİM 24. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kardeşlerim ne zaman ve hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. Yayın tarihi konusundaki beklenti sona erdi. ATV'de yayınlanan Kardeşlerim dizisi 16 Ekim Çarşamba yeni bölüm olarak 24. bölüm ekranlara gelecek.

KARDEŞLERİM KONUSU NEDİR?

Kardeşlerim, herkese ve her şeye rağmen kopmayan, düştükçe birbirine tutunup yeniden ayağa kalkan gençlerin umut dolu öyküsünü ekrana getiriyor.

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