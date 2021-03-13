(CUMARTESİ GÖNÜL DAĞI İZLE) 20. bölüm tek parça son bölüm Gönül Dağı canlı kesintisiz

Gönül Dağı kesintisiz yeni bölüm 20. bölüm Cumartesi izlemek isteyenler bu hafta da ekranlarda yerini aldı. Her Cumartesi olduğu gibi bu Cumartesi günü de 13 Mart 2021 Cumartesi günü saat 20:00'de TRT 1'de yayınlanacak olan Gönül Dağı dizisi yeni bölüm izleyciler tarafından merakla bekleniyor. Canlı yayın Gönül Dağı 20. bölüm izle büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor. TRT ekranlarında vatandaşlar Canlı yayın Gönül Dağı 20. bölüm izle yepyeni maceralarıyla izleyicileri bekliyor. Başrollerinde genç oyuncuların oynadığı dizi Gönül Dağı canlı yayın seçeneği ile TV ekranları ile aynı anda izleyebilir veya Gönül Dağı 20. bölüm FOX TV canlı yayın takip edebilirsiniz.

13 Mart 2021 10:18
(CUMARTESİ GÖNÜL DAĞI İZLE) 20. bölüm tek parça son bölüm Gönül Dağı canlı kesintisiz
Gönül Dağı 20. bölüm Cumartesi isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Yerli dizi Gönül Dağı son bölüm full izle, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman saat kaçta, Gönül Dağı 19. bölüm ne zaman saat kaçta 13 Mart Cumartesi saat 20:00'de, Gönül Dağı nerede çekiliyor, Gönül Dağı dizisi konusu, TRT 1 HD Gönül Dağı 20. bölüm yeni bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 20. BÖLÜM İZLE CUMARTESİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI 20. BÖLÜM ÖZETİ

"Taner'in evlilik teklifine Dilek'in evet cevabıyla beraber ikili bu durumu ailelerine açmaya karar verirler. Fakat bu konuşma hem Taner hem de Dilek için o kadar da kolay olmayacaktır…
 
Sefer, Zahide'nin daveti üzerine akşam yemeğine gelir. Ailece yenilen yemeğin sonunda düğün konuşulur. Zahide sade bir nikahta ısrarcı olur, fakat devreye Muammer'in girmesiyle nişan ve düğün kararı alınır. Tez vakitte nişan hazırlıklarına başlayan Sefer ve Zahide'yi nasıl sürprizler beklemektedir?
 
Yaşar'ın baskılarına daha fazla dayanamayan Elif yüzüğü atar. Bunu sindiremeyen Yaşar, nişan günü olay çıkarır. Kullandığı ilaçların etkisiyle sağlığı bozulan Cemile ise herkesi korkutacaktır. Hastaneye kaldırılınca ortaya çıkan gerçekler herkesi nasıl etkileyecektir?"

GÖNÜL DAĞI TRT 1 KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı...



GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM TEK PARÇA

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...
İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI BAŞROLÜ

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...



Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat... Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...
Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...
Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

YENİ BÖLÜM GÖNÜL DAĞI NE ZAMAN YAYINLANACAK SAAT KAÇTA?

Gönül Dağı 13 Mart Cumartesi günü saat 20:00'de ekranlara gelecek. Yeni bölüm tek parça her cumartesi TRT 1'de olacak.

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM YAYIN TARİHİ?

Yeni bölüm Gönül Dağı yine tek parça kesintisiz full canlı olarak 13 Mart Cumartesi TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Yayınlandığı günden bu yana reytinglerin zirvesinde yer alan dizi Bir Anadolu Masalı olarak değerlendiriliyor. TRT 1 ekranlarının sevilien dizisi Gönül Dağı ilk bölümünden bu yana kesintisiz izleniyor ve takipçileri yeni bölümü merakla bekliyor.

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