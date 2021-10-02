Cumartesi Gönül Dağı 34. bölüm (İZLE) canlı yayın, Gönül Dağı izle yeni bölüm kesintisiz TRT 1

TRT ekranlarında vatandaşlar Canlı yayın Gönül Dağı 34. bölüm izle yepyeni maceralarıyla izleyicileri bekliyor. Başrollerinde genç oyuncuların oynadığı dizi Gönül Dağı canlı yayın seçeneği ile TV ekranları ile aynı anda izleyebilir veya Gönül Dağı 34. bölüm TRT canlı yayın takip edebilirsiniz. Gönül Dağı 34. bölüm sezon finali izle TRT 1 HD, Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman saat kaçta, Gönül Dağı 34. bölüm ne zaman saat kaçta 2 Ekim Cumartesi saat 20:00'de. Gönül Dağı 34. bölüm sezon finali Cumartesi izlemek isteyenler bu hafta da ekranlarda yerini aldı.

02 Ekim 2021 16:58
Cumartesi Gönül Dağı 34. bölüm (İZLE) canlı yayın, Gönül Dağı izle yeni bölüm kesintisiz TRT 1
Gönül Dağı 34. bölüm yeni bölüm 2 Ekim Cumartesi izlemek isteyenler ekran başındaki yerini aldı. Yeni bölüm Gönül Dağı TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamları izleniyor ve izleyenler büyük keyifle takip ediyor. Canlı yayın Gönül Dağı 34. bölüm izle sezon finali büyük merakla hayranları tarafından takip ediliyor. Gönül Dağı 34. bölüm izle full tek parça canlı detayları için haberimize göz atabilirsiniz.

GÖNÜL DAĞI 34. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



GÖNÜL DAĞI 34. BÖLÜM ÖZET
Kasabada kalma kararının ardından Dilek ve Taner'in alacağı karar ne olacaktır?  Ailesiyle ilgili gerçeklerin izinde ilerleyen Kenan, amacına ulaşabilecek midir?

Minibüs ihalesinin zamanı gelmiştir. Sefer ihaleyi almak için hazırlık yapar fakat bu defa karşısında dişli bir rakip vardır. Sefer ihaleyi alabilecek midir?

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Ramazan'ın Asuman'ı kaçırması kasabada işlerin karışmasına neden olmuştur. Taner ve Veysel bir yandan bu durumu toparlamak için çabalarken öbür yandan Münir'in duymaması için uğraşırlar. Ancak Münir her şeyi öğrenir ve işler iyice çıkmaza girer. Bu karışıklıkta   Asuman ve Ramazan'ın alacağı karar ne olacaktır?



GÖNÜL DAĞI TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

GÖNÜL DAĞI OYUNCULAR

Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...



GÖNÜL DAĞI NEREDE ÇEKİLİYOR?

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor. Gönül Dağı dizisinde görülen Gedelli köyü ise şu anda Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı. Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinin kırsal bölgesi olarak geçen Gedelli köyü doğal güzellikleriyle dikkat çekmektedir.

GÖNÜL DAĞI İZLE YENİ BÖLÜM


Diğer Haberler

Hikmet Karaman: 'Orta sahasız oynadım' Kayserispor Hikmet Karaman: "Orta sahasız oynadım"
Abdülkadir Ömür: 'Şampiyonluk hayali kuruyoruz' Trabzonspor Abdülkadir Ömür: "Şampiyonluk hayali kuruyoruz"
Bakasetas: 'Türkiye'de de, Yunanistan'da da oluyor' Trabzonspor Bakasetas: "Türkiye'de de, Yunanistan'da da oluyor"
'Uğurcan Çakır maça etki etmiş olabilir' Trabzonspor "Uğurcan Çakır maça etki etmiş olabilir"
Gençlerbirliği, Balıkesir'i Eleke'yle yıktı! Spor Toto 1. Lig Gençlerbirliği, Balıkesir'i Eleke'yle yıktı!
Giresunspor, siftahı İzmir'de yaptı! Giresunspor Giresunspor, siftahı İzmir'de yaptı!
Bakasetas Trabzonspor'u sırtladı Trabzonspor Bakasetas Trabzonspor'u sırtladı
Hamsik orta sahadan attı, iptal edildi! Trabzonspor Hamsik orta sahadan attı, iptal edildi!
Andreas Beck: 'Beşiktaş inanılmaz bir deneyimdi' Beşiktaş Andreas Beck: "Beşiktaş inanılmaz bir deneyimdi"
Daha fazla göster
1 Premier Lig'deki 4 milli futbolcu Karadağ maçında yok!
2 2020 Paralimpik Oyunları'nda vaka sayısı 257'ye çıktı
3 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 154'e çıktı
4 Organizasyon Komitesinden Paralimpik 2020'de Kovid-19'a karşı "tüm tedbirler alınacak" vurgusu
5 Paralimpik 2020'ye akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 144'e çıktı
6 Japonya'da ilk kez görülen Kovid-19'un "Lambda" varyantı 2020 Tokyo Olimpiyatları ile bağlantılı
7 Tokyo'ya Paralimpik 2020 için gelen Tunus takımında Kovid-19 saptandı
8 6 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
9 4 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
10 3 Ağustos koronavirüs vaka sayısı
yukarı ok