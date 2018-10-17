Cumartesi dizileri bir bir dökülüyor! Bir Umut Yeter de final yapıyor

Bir Deli Rüzgar'ın ardından bir dizi daha erken final kararı aldı. Büyük umutlarla başlayan Bir Umut Yeter yayın günü değişmesine rağmen reytinglerde bekleneni veremeyince final kararı verildi

17 Ekim 2018 11:47
Cumartesi dizileri bir bir dökülüyor! Bir Umut Yeter de final yapıyor
Fox Tv dizisi Bir Deli Rüzgar'ın ardından aynı gün yayınlanan Kanal D dizisi Bir Umut Yeter de final kararı aldı. Başrollerinde Tolgahan Sayışman, Esra Bilgiç Töre, Hazal Subaşı ve Serhat Tutumluer'in gibi isimlerin yer aldığı, MF Yapım imzalı Bir Umut Yeter dizisi 6. bölümü ile ekranlara veda edecek.
Geçtiğimiz cumartesi günü yayınlanan 3. bölümünde çok kötü bir izlenme oranı elde eden Bir Umut Yeter, rakipleri Erkenci Kuş, Yeni Gelin, Kalk Gidelim ve Bir Deli Rüzgar'ın arkasında total grubunda 2.36 reyting alarak 17. sırada yer aldı. AB grubunda 2.25 reyting ve 6.07 izlenme payı ile 13. sırada yer alabilen Bir Umut Yeter, bu sonuçlarla Kanal D'nin umudu olamadı.

FİNAL 3 KASIM'DA

Bir Umut Yeter dizisi finali bölümü (6.bölüm) ile 3 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında olacak.

Kaynak: Sözcü

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