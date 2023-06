CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ (YENİ-FARKLI) 2023 | En Yeni, Güzel Anlamlı, Uzun, Kısa ve Resimli Hayırlı Cumalar Mesajları

"Allah'ım, sana koşuyorum, yalnız sana sığınıyorum. Yaradılışımda, kalbimde ve davranışlarımda huzur ver. Dualarımızın kabul olduğu mübarek bir cuma diliyorum." "Bu mübarek günün feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evimize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Cumanız mübarek olsun."

"Rabbim, bugün dualarımızı kabul eyle. Yarınımızı aydınlat. Her günümüze bereket kat. Dualarımızın kabul olacağı mübarek bir cuma diliyorum." "Dualarınızın ve tövbelerinizin kabul olduğu bir cuma dileğiyle. Rabbim hepimize sağlık, huzur ve mutluluk versin."

"Güneşin doğduğu her sabah gibi, cumanın bereketi de sevdiklerimizin hayatına ışık saçsın. Cumanız mübarek olsun." "Cumanın güzelliği dualarla, sevgiyle, huzurla ve neşeyle gelir. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir cuma geçirmeniz dileğiyle."

"Ya Rabbi, bize kalplerimizi senin sevginle dolduracak kadar güç ver. Dualarımızın kabul olduğu, af ve mağfiret ile dolu bir cuma diliyorum." "Cumanın bereketi ve huzuru hepimizin kalbine işlesin. Dualarımızın kabul olduğu mübarek bir cuma geçirmeniz dileğiyle."

"Hayırlı cumalar!" "Cumanız mübarek olsun."

"Ya Rabbi, senin huzurunda secdeye varırken, kalbimizdeki tüm sıkıntıları, kederleri, acıları, hataları ve günahları bırakıyoruz. Dualarımızın kabul olduğu mübarek bir cuma diliyorum." "Bu cuma, senin rızanı kazanmak, senin yolunda yürümek ve senin sevgini paylaşmak için buradayız. Dualarımızın kabul olduğu mübarek bir cuma dileğiyle."

"Cuma günü duaların kabul edileceği bir gün olduğu için, kalbimizdeki duaları sıkı sıkıya tutup, Rabbimize yönelmeliyiz. Hayırlı cumalar." "Cuma günü, tüm insanlığın bir arada olduğu ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel bir gündür. Rabbim hepimizi birlikte yaşamaya ve sevgiyle anmaya vesile kılsın. Hayırlı cumalar." "Rabbimiz, bizlere dünya ve ahiret saadeti veren, dualarımızı kabul eden ve bizleri sevgi ile kuşatan en merhametli varlıktır. Dualarımızın kabul edildiği cuma gününde, tüm dualarımızı yürekten edelim. Hayırlı cumalar." "Cuma günleri Rabbimize olan bağlılığımızı göstermenin yanı sıra, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı da pekiştirir. Hayırlı cumalar." "Rabbim, cuma günleri bizleri affetmek için fırsatlar sunar. Dualarımızın kabul edileceği bu özel günlerde, tüm günahlarımızı Rabbimize teslim edip, af dilemeliyiz. Hayırlı cumalar." "Cuma günü, Rabbimize olan bağlılığımızın yanı sıra, insanlara olan sevgimizi de arttırmalıyız. Kardeşliğimizi güçlendirerek, hepimiz birlikte mutlu bir dünya yaratmalıyız. Hayırlı cumalar." "Cuma günü, Rabbimize olan şükran duygularımızı ifade etmek ve dualarımızı yükseltmek için harika bir fırsattır. Dualarımızın kabul edildiği bu özel günlerde, tüm dualarımızı yürekten edelim. Hayırlı cumalar." "Cuma günleri, affedilme fırsatları sunan, duaların kabul edildiği özel günlerdir. Tüm günahlarımızı Rabbimize teslim ederek, af dilemeliyiz. Hayırlı cumalar." "Rabbimiz, cuma günleri dualarımızı kabul eder ve bizleri sevgiyle kuşatır. Dualarımızın kabul edildiği bu özel günlerde, tüm dualarımızı yürekten edelim. Hayırlı cumalar." "Cuma günü, Rabbimize olan bağlılığımızı güçlendirmenin yanı sıra, insanlara olan sevgimizi de arttırmalıyız. Kardeşliğimizi güçlendirerek, hepimiz birlikte mutlu bir dünya yaratmalıyız. Hayırlı cumalar."

Hoşgörü, merhamet ve sevgi dolu bir Cuma diliyorum. Tüm insanların kalpleri hoşgörüyle dolu olsun. Bugünün Cuma gününde, hoşgörüyü ve sevgiyi yayarak yaşayalım. İyi Cumalar! Herkesin hoşgörü ile birbirine yaklaştığı, kardeşliğimizin güçlendiği bir Cuma olsun. Hoşgörü, barış ve sevgi dolu bir dünya dileğiyle, Cumanız mübarek olsun. Bugün dualarımızda hoşgörü, sevgi ve merhamet dilekleriyle birlikte olalım. Hayırlı Cumalar!

Yarın Cuma, günahlardan arınma, kendimize yeni bir başlangıç yapma günüdür. Cumanız mübarek olsun. Dua edelim ki, Cuma günü dualarımız kabul olsun, günahlarımız affedilsin. Hayırlı Cumalar! Cuma günü, yüce Allah'ın rahmet ve mağfireti üzerimize olsun. Dualarımızın kabul olması dileğiyle, Cumanız mübarek olsun. Bugün Cuma, hayatımıza manevi bir dokunuş yapma fırsatıdır. Dualarımızda birlikte olalım. Hayırlı Cumalar! Cuma günü, dualarımızın kabul olması dileğiyle, hepimizin günahları bağışlansın. Cumanız mübarek olsun.

Bugünün Cuma'sında, mutluluk, sevgi ve huzur dolu bir hayat dileğiyle birlikte olalım. Cuma günleri, kendimize yeni bir başlangıç yapmak ve hayatımıza pozitif enerji katmak için güzel bir fırsattır. Hayırlı Cumalar! Cuma günü, hatalarımızı kabul ederek, hayatımızda değişiklikler yapma fırsatıdır. Dua edelim ki, yolumuz hep aydınlık olsun. Hayırlı Cumalar! Her Cuma, hayatımızda yeni bir sayfa açmamızı sağlayacak fırsatları beraberinde getirir. Bu Cuma da umut ve mutluluk dolu olsun. Cuma günü, kendimizi yenilemek, güçlü olmak ve hayatımızda olumlu değişiklikler yapmak için bir fırsattır. Cumanız mübarek olsun.

Cuma günü, kendimize güzel şeyler söyleyerek başlayalım. Hayatımızda güzel şeyler olacak. İyi Cumalar!

Seni sevmenin verdiği huzur ve mutlulukla Cuma günlerini daha da özel hissediyorum. İyi ki varsın sevgilim, hayırlı cumalar diliyorum.



Yüreğimin en derin köşesinden gelen sevgi ve saygımla sana özel bir Cuma mesajı yolluyorum. Rabbim seni her daim mutlu etsin, hayırlı cumalar.



Sen benim her şeyimsin, Rabbim sana sağlık, mutluluk ve huzur versin. Cuma gününü seninle geçirmek benim için en güzel dualardan biri. Hayırlı cumalar sevgilim.



Bu özel Cuma gününde seni sevdiğim kadar sevmenin ne kadar güzel bir duygu olduğunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Rabbim bize hep mutluluk ve huzur versin, hayırlı cumalar aşkım.



Gözlerimdeki ışık, yüreğimdeki sevgi hep seninle olsun sevgilim. Bu özel Cuma gününde sana bolca dua ediyor, her zaman yanında olduğumu hatırlatmak istiyorum. Hayırlı cumalar.



Sana bu özel Cuma gününde kalbimden geçen en güzel duaları yolluyorum. Seni sevmek her zaman benim için ayrıcalık oldu, Rabbim sana hep mutluluk versin. Hayırlı cumalar sevgilim.



Sana özel bir Cuma mesajı yolluyorum sevgilim. Seni sevmek benim için yaşama sebebi olduğunu her zaman hatırlatmak istiyorum. Rabbim bize hep mutluluk, sağlık ve huzur versin. Hayırlı cumalar.



Sen benim hayatımda olmadan hayal bile edemiyorum, her özel günü daha da güzel kılan sensin. Bu özel Cuma gününde sana tüm kalbimle dua ediyorum, Rabbim seni her daim mutlu etsin. Hayırlı cumalar.



İyi ki varsın sevgilim, Rabbim sana her daim mutluluk versin. Seninle bir ömür boyu mutlu olacağıma dair en güzel duaları ediyorum bu özel Cuma gününde. Hayırlı cumalar.



Seni sevmenin verdiği huzur ve mutlulukla bu özel Cuma gününde tüm sevdiklerime dua ediyorum. Sen benim her şeyimsin, Rabbim bizi her zaman bir arada tutup mutlu etsin. Hayırlı cumalar sevgilim.





Bu mübarek Cuma gününde, hayallerinizin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyin. Allah'ın yardımıyla her şey mümkün! Cuma günü dualarınız kabul olsun, hayatınızın her anında Allah'ın rızası için çaba gösterin. Unutmayın ki, her Cuma bir öncekinden daha hayırlı olabilir. Yeter ki dualarımız samimi ve kalbimizdeki niyetimiz halis olsun. Cuma günü, yeni başlangıçlar için bir fırsattır. İnancımızla yolumuza devam edelim ve hedeflerimize doğru ilerleyelim. Allah'ın rahmeti ve bereketi, Cuma günü her yere yayılır. Bu güzel günü en iyi şekilde değerlendirerek, hayatımıza yeni umutlar ve heyecanlar katalım. Rabbimiz bizi her daim doğru yolda yürütenlerden eylesin. Cuma günü dualarımızın kabul olması dileğiyle Cuma günü, yalnızca bir gün değil hayatımızın bir parçası olmalıdır. İnancımızın ve dualarımızın gücüyle, her daim huzur ve mutluluk içinde yaşayalım. Cuma günü, umutların yeşerdiği bir gündür. Hayatımızın her anında Allah'a güvenelim ve O'na sığınarak yolumuzu aydınlatmasını dileyelim. Cuma günü, affediciliğin, hoşgörünün ve merhametin günüdür. Biz de sevgi ve saygı dolu bir kalple, Allah'ın rızası için çaba gösterelim. Cuma günü, dualarımızın kabul olacağı bir gündür. Bu sebeple, sevdiklerimizi ve tüm insanlığı dualarımızda unutmayalım ve hayırlı dileklerde bulunalım.

Sevdiklerinizle birlikte güzel bir Cuma günü geçirmeniz dileğiyle! Cuma günü vesilesiyle, hayatınızın her anında mutluluk ve huzur içinde olmanızı dilerim. Rabbimizden, her Cuma günü daha hayırlı olacak bir gelecek için güç ve başarı dileğiyle Cuma gününün bereketi ve rahmeti üzerinize olsun. Sevdiklerinizle birlikte güzel bir gün geçirmenizi dilerim. Cuma günü, duaların kabul olacağı özel bir gün. İnancımızın ve dualarımızın gücüyle, hayatımızı en güzel şekilde yaşayalım.

Hayırlı Cumalar ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri, cuma gönderilerini yine perşembe gününden taçlandırıyor. Müslümanların bayramı olarak nitelendirilen cuma gününde, en güzel sözler Whatsapp, SMS, Facebook üzerinden iletilerek bu manevi günün anlamı ve önemi değer kazanacak. Cuma gününde Kur'an okumak, zikir ve tefekkür etmek, Peygamberimize salât ve selâm getirmek gibi ibadetlerini idrak edecek olanlar resimli, anlamlı, farklı ve kısa cuma mesajları ile sevdiklerini mutlu edecek. Akrabaya, anneye, babaya, arkadaşa ve kurumsal cuma mesajları iletmek isteyip karar veremeyenler için uzun, kısa, yeni, farklı, resimli cuma mesajlarını derledik... İşte, anlamlı, dualı ve farklı cuma sözleri ve cuma mesajları alternatifleriİslam alemi için cuma günü önemli bir yere sahiptir. Cuma günü ile ilgili pek çok hadis-i şerif bulunur. Müslümanların bayram günü olarak kabul edilen cuma gününde camilerde cuma namazı kılınır ve okunan hutbeler dinlenir. Özellikle müminler bugüne özel birbirlerine cuma mesajları gönderirler. Resimli, yazılı veya sözlü olarak hayırlı cumalar mesajını ileten Müslümanların bugüne özel yaptığı ibadetler daha sevap edilen dualar ise kabul olmaya daha yakın bir gündür. Diyanete göre cuma günü yapılan ibadetlerin sevabı daha çok olurken işlenen günah da bir o kadar fazla olur. Sevdiklerine en güzel, anlamlı, yeni ve resimli cuma gecesi mesajlarını göndermek isteyen kişiler Cuma Mesajları 2023 içeriğimize göz atabilirler.Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. Cumanız mübarek olsun.Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.Ya Rab Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. Hayırlı Cumalar.Müslümanlar eş, dost ve akrabalarını hatırlamak iyi temennilerde bulunmak istiyor. Haberimizden çeşitli cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. Herkese hayırlı Cumalar– Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle Hayırlı cumalar.– Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun– Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar– Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı Cumalar.sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resulullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı cumalar.– Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.– Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

Dün geçti yarın da henüz gelmedi. Dün için yapacak bir şey yok. Yarına sağ çıkacağımız belli değil. Bugün Cuma kıymetini bil.





Yeni gün ülkemize barış, sevgi, huzur ve kardeşlik getirsin. Bu cuma yeniden birliğimize, dirliğimize, bütünlüğümüze vesile olsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.











İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadigim zaman bu duamı sana emanet ederim.





Allahim beni af eyle, her derdimi def eyle, rizkimizi bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabini muktedir eyle











Bütün kapıların anahtarlarını kendinde bulunduran Allah'ım. Hakkımızda en hayırlı kapıyı aç. Hayırlı cumalar dilerim.





Rabbim Seni bugün de dua edenIerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennette gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.















Öyle bir dua et ki; günahın tövbenin büyüklüğünden ağlasın Şeytandan Yaradana sığın ki nefsin seni değil; sen nefsini yakasın. Hayırlı Cumalar.





Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.



CUMA RESİMLİ MESAJ, HAREKETLİ RESİM, GIF



Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.





Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.











Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı Cumalar





Cuma günleri, duanın kabul oIacağı bir an vardır. Cumanın gündüzü, gecesinden daha kıymetlidir. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaIarı kabul etsin inşallah.





Allah'ın selamı rahmeti, bereketi üzerimize olsun! Günümüz Aydın Cumamız mübarek olsun! Hayırlı Cumalar.





Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Cumanız mübarek olsun.





Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar.







- Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar!



– Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.



– Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin



– Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi Cumanız hayırlı ve mübarek olsun









– İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.



– Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar



– Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.Hayırlı Cumalar



– İnsan; geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir Allah bizi şikayet edenlerden değil şükredenlerden eylesin. Hayırlı cumalar



İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır.

Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır.

Hayırlı Cumalar



Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin.

Hayırlı Cumalar.



Rabbimiz!

Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster.

(Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin.



Dualarımız kabul Cumamız Mübarek olsun.



Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma.



Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl.



Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab!

Hayırlı Cumalar dilerim.



Duanız da, inancınız da samimiyet varsa.

Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.

Hayırlı Cumalar







Biz kısık sesleriz.

Sen minareleri ezansız bırakma Allah'ım.

Hayırlı Cumalar



Ya Rab, kusurumuzu affet.

Bizi Kendine kul kabul et.

Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.

Amin!

Hayırlı Cumalar.



Sevdiklerimin derdine "DERMAN" için

Hastalığı varsa "ŞİFASI" için

Sıkıntısı varsa "FERAHI" için

Günahları varsa "AFFI" için

Borcu varsa "ÖDEYEBİLMESİ"için

El açan bu kuluna boş çevirme

Ey Duam...!

Çalınmadık kalp bırakma

"Amin"

Hayırlı Nurlu Cumalar



Mutluluk yakanıza yapışsın, huzur ayağınıza dolaşsın, sevinç ellerinize bulaşsın, güzellikler kirpiklerinizi ıslatsın inşallah.

Cumanız Mübarek olsun.



Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duaları ettirir sahibine.

En güzel dualarda buluşmak dileğiyle..

Hayırlı CUMALAR







Bu mübarek Cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum..

Cumanız Mübarek Olsun



Hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini, nasip eyle ya Rabbim.

Hayırlı Cumalar dilerim.



İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır.

Hayırlı Cumalar.



Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.

Hayırlı Nurlu Cumalar



HAYIRLI CUMALAR MESAJI, CUMA NAMAZI TEBRİK, CUMA ÖNCESİ TEBRİK



İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.

Allah Cumanızı Kabul Etsin.



Umutsuz kapılar vardır açılmaz,

Rabbim'in kapısı büyüktür, kapanmaz.

Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz.

Hayırlı Cumalar



Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline,

Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun.

Hayırlı Nurlu Cumalar.



Ey Büyük Rabbim!

Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme.

Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.

Hayırlı Cumalar







Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile

Kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun.

Evimiz huzurlu ve neşeli olsun.

Hayırlı Cumalar



Rabbim

Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma!

Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla!

Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.



Hakkı sevenlerden, Hidayete Erenlerden, Resulü görenlerden,

Cennete girenlerden, günahları af edilenlerden olmak dileğiyle.

Hayırlı Cumalar



Yüce Rabbim..!

Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi.

Derinden bir OF değil, yürekten bir AF diliyoruz.

Hayırlı Nurlu Cumalar.



Ne ev sahibiyim bu alemde, ne de kiracı.

Sadece bir ömür misafirim.

Geldiğim saat belli, gideceğim saat belirsiz.

Yüreğim kıymet bilene emanet.

Gerisi Rabbim'e teslimiyet.

Gerçek sevgi ve sevenlerimizle birlikte olmak dileğiyle..

Hayırlı Cumalar



Dünyada kazanmış gibi görünüp ahirette kaybedenlerden eyleme Allah'ım.

Hayırlı Cumalar...



Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun.

Evimiz huzurlu ve neşeli olsun.

Cumanız Mübarek Olsun

Önce yollar uzanır hakka yürümek için; tomurcuklar, güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için.

Sen de dua et Allah için.

Cumamız mübarek Olsun.







Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden,

Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle!

Hayırlı Cumalar.



Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle

Cumanız Mübarek Olsun!



Ya Rabbim!

Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve Cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle,

Amin!

Selam ve dua ile Hayırlı Cumalar.



Ey Allah'ım!

Senin rahmetini umuyorum.

Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle başbaşa bırakma.

Halimi tümüyle düzelt, Senden başka İlah yoktur.

Cumamız Mübarek olsun.



İnsan; Geçmişin hasretçisi, heleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir!

ALLAH bizi şikayet değil şükredenlerden eylesin.

(Amin)

Hayırlı Cumalar.







Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun.

Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun

Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun.

Hayırlı Nurlu Cumalar



Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır.

Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.

Aklımda yüreğimde ve duamdasınız.

Cumanız Mübarek Olsun.



Rabbim, nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah.

Hayırlı Cumalar.







Özellikle telefondan SMS yoluyla veya WhatsApp, Facebook ve Instagram gibi sosyal ağlar üzerinden paylaşım ve mesajlarla Cuma tebriğinde bulunmak isteyenler resimli Cuma mesajlarını araştırıyor.