Cuma mesajları | En güzel Cuma mesajları Whatsapp Facebook Cuma mesajları 2018

Haftanın en hayırlı günü olan Cuma günü için en güzel Whatsapp mesajları Facebook mesajları İnstagram Mesajları burda... Cuma gününün anlam ve önemi, İslam'da Cuma günü nasıl kutsal gün oldu? Peygamber efendimiz (S.A.V.) Cuma günü hakkında ne dedi? Cuma günü hadisleri burda...Cuma mesajları, mübarek cuma günüde Müslümanların birbirleri arasında dua ve iyi temennilerde bulunduğu, yazılı görsel veya sesli mesajlardır. Cuma günü tüm Müslümanlar tarafından çoşkuyla karşılanır. Tüm Müslümanların buluştuğu ve özel bir gündür. Buluşamayan Müslümanlar ise iyi dileklerini birbirlerine cuma mesajlarıyla iletiyorlar. İşte sizler için seçtiğimiz mesajları ve sözleri.Cuma günü için eş, kardeş, dost ve akrabalara cuma mesajları göndererek dualar paylaşabilirsiniz. Cuma günü tüm Müslümanlar, kendilerine ruhsat verilenler hariç cuma ezanıyla cuma namazına gitmeleri farzı aynıdır. Cuma günü, yolcu, kadınlar, çocuklar, buluğ çağına ermemiş olanlar ve akıl hastalarının namaz gitmeme ruhsatı verilmiştir. İslam fıkhında, cuma günü ezanın okunmasıyla her türlü ticaretin bırakılması ve namazı gidilmesi gerekmektedir. Cuma namazı vakti yapılacak alış-veriş haram hükmündedir. Cuma günü, din kardeşlerine dua ve iyi dileklerini iletmek isteyen Müslümanlar Whatsapp, Facebook, Twitter ve SMS olarak kısa resimli anlamlı cuma mesajları gönderiyorlar. Cuma mesajları...Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz Gönlünüz iman mek,nınız cennet olsun, hayırlı Cumalar"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bundan dolayı ki Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: '' Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. '' (İmam-ı Gazali)Nice adamlar vardır ki, ne bir ticaret nede bir alış-veriş Allah'ı anmaktan (O'na ibadet etmekten ve emirlerine bağlamaktan), namazı gereği üzere kılmaktan ve zekat vermekten kendilerini alıkoymaz. (Nur, 37) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun! Selam ve Dua İle...-Ey İman edenler! Rüku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin, hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. (Hac, 77) Cuma gününüz bin mübarek olsun. Dua beklerim, Selamlar-Allah tarafından geri çevrilmesi, Mümkün olmayan gün gelmeden önce, Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınılacak bir yer nede günahlarınızı inkara imkan vardır. Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. (Şura, 47-49) Cuma Gününüz Mübarek olsun! Dua eder Dua beklerim. Selamlar.-Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.-İsyanınız nefsinize, İtaatiniz Rabbinize olsun. Rabbim bizi nefsine isyan eden ve Rabbine itaat eden kullarından eylesin inşallah. Hayırlı Cumalar, Allah'ın Selamı ve Rahmeti üzerinize olsun.-Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.Cuma, müminlerin bayramıdır. Bugün yapılan ibadetlere en az, iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da, iki kat yazılır. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki: Sevaplar içinde Cuma günü ve gecesinde yapılandan daha kıymetlisi, günahlar içinde de, Cuma günü ve gecesinde işlenilenden daha kötüsü yoktur. (Ramuz)Ruhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar – Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.Cuma günü, kuşlar, vahşi hayvanlar birbirine, "Selam size, bugün Cumadır" derler. (Deylemi) Cuma diğer Cumaya kadar ve fazladan üç gün içinde işlenen günahlara kefaret olur. Çünkü iyi bir amel işleyene on kat sevap verilir. (Taberani)-Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme. Hayırlı cumalar.Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.Tüm din kardeşlerimin Cuması mübarek olsun. Allah herkese şifa versin, bu güzel gününüz gülümsemelerle bitsin inşallah.Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan Cumanızı kutlarım.Bu mübarek cuma gününün tüm inananlar için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Allahım bizi bize bırakıp şeytanın ve Nefsimizin elinde oyuncak eyleme. Bizi Rızanı kazanıp,Cennette Cemalini görenlerden eyle. (Amin) Hayırlı Nurlu CumalarMevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.Tüm islam aleminin Cuması mübarek olsun. Rahman ve rahim olan Rabbime daim şükürler olsun.Hz.PEYGAMBERİMİZİN (S.A.V) nurundan,şefaatinden ayırmasın yapılan dualarımızı kabul eylesin– Anlatmaya dilde lisan yetmiyor, utancından durdu kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi Cumanız hayırlı ve mübarek olsunEy kapıları açan Allah'ım, bize kapıların en hayırlısını aç. Ey halden hale çeviren Allah'ım, halimizi en güzel hale çevir. Yarabbi! Bizleri senden, dilimizi duadan, kalbimizi Kur'an-ı Kerim'den, amellerimizi hayırdan ayırma. Amin. Hayırlı Cumalar.Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.-Yüce Rabbim, omzumuzda onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi. Derinden bir of değil, yürekten bir af diliyoruz. Hayırlı cumalar.-Ahir zaman fitnelerinden, kazalardan, belalardan, sıkıntılardan, şerli kimselerin ve şeytanın tuzaklarından Allah bizi ve sevdiklerimiz korusun. Hayırlı Cumalar.-Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamede nasip eylesin. Amin.-Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Rabbimiz dualarımız kabul buyursun. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.-Allah"ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayi ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar-Allah"ım sen isyan ettirici fakirlikten, azdırıcı zenginlikten bizleri koru. Sen hakkımızda en hayırlısı neyse onu nasip eyle! Hayırlı Cumalar.Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, k,buslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.Kıyamet o gün kopacaktır. Allah'a yakın hiç bir melek, hiçbir gök, hiçbir yer yoktur, hiçbir rüzgar, hiçbir dağ ve taş yoktur ki, Kıyametin kopmasına sahne olacağı için Cuma gününün heybetinden korkmasın. (Buhari, İ. Ahmed)Kalbinizden gecen tüm dua'lar, dilinizden amin olarak dökülsün inşallah. Hayırlı cumalar Mevlana diyor ki; dua edecek güzel bir gönlün yoksa güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar – Duanızda, inancınızda samimiyet varsa Dertler samimi olup gitmeye niyet ederler.Hayırlı CumalarAllah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar – Yüksek makamlar yüksek tepeler gibidir koşarak çıkanlar nefes darlığı hisseder. Hayırlı cumalarRuhu öldürmek bedeni öldürmekten daha büyük bir cinayettir. Hayırlı cumalar – Rabbim nefsimize 'celaliyle', kalbimize 'cemaliyle', hayatımıza 'hikmetiyle', hatalarımıza 'rahmetiyle', mahşerde 'Muhammedîyle' yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Hayırlı cumalarİnsan; geçmişin hasretçisi, geleceğin özlemcisi, yaşadığı anın şikayetçisidir Allah bizi şikayet edenlerden değil şükredenlerden eylesin. Hayırlı cumalarCumanız Mübarek Olsun Aziz Müminler!Yüce Rabbimiz, okuduğum ,yet-i kerimede şöyle buyuruyor: "Ey iman edenler! Allah ve Resûlü, hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, mutlaka bu çağrıya icabet edin! Bilesiniz ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilesiniz ki, hepiniz Allah'ın huzurunda toplanacaksınız."Peygamberimiz (s.a.s) de okuduğum hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: "Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın Kitabı ve Peygamberinin sünnetidir."Bugünümüzün ve yarınımızın, dünyamızın ve ,hiretimizin inşa edici gücü, rehberi Kur',n-ı Kerim'dir. Kur',n'ın hayatla buluştuğu, anlaşılır ve yaşanılır hale geldiği yer Peygamberimizin sünnetidir. Bu yüzden biz, on dört asırdır Din-i Mübin-i İslam'ı bu iki ana kaynaktan öğreniriz.Kur',n-ı Kerim, bize Allah'a imanla birlikte Peygamberimize imanı da emreder. Allah'a itaatin hemen ardından Peygamberimize itaati de ister. Zira Yüce Kitabımızı bize tebliğ edip öğreten Peygamberimizdir. Kur',n, onun örnekliğinde yaşanan bir hayat modeline dönüştürülmüştür. Kur',n'ın aydınlığında, Efendimizin eşsiz önderliğinde hayatlarını tanzim edenler, istikametlerini asla kaybetmeyeceklerdir.Varlık gayemizin kitabı Kur',n-ı Kerim, Allah'a imanı ve sadece O'na kul olmayı emretmiştir. Hayatı boyunca Allah'tan başka hiçbir kudretin önünde eğilmeyen, her şart ve durumda izzetli ve onurlu bir duruş sergileyen Peygamberimiz de gerçek imanı bize göstermiştir.Kur',n-ı Kerim, imanımızı diri tutan ve bizi Allah'a yaklaştıran ibadetleri emretmiştir. Namazı nasıl kılacağımızı, orucu nasıl tutacağımızı, zek,tı nasıl vereceğimizi, haccı nasıl yerine getireceğimizi, Rabbimize nasıl ibadet edeceğimizi ise bize Peygamberimiz yaşayarak öğretmiştir.Kur',n, iyiliği emredip kötülüğe karşı çıkmayı, hak ve hakikati savunmayı, güvenilir olmayı, şefkat ve merhameti, h,sılı ahlak ile yücelmeyi emretmiştir. Bu erdemleri yaşayarak nasıl iyi bir mümin olunabileceği konusunda ise Peygamberimiz hepimize örnek olmuştur.Tarih şahittir ki; bizler, daima Yüce Kitabımıza gönülden bağlandık. Resûlullah Efendimize derin bir muhabbet duyduk. Kur',n-ı Kerim'in huzur veren mesajlarını, Peygamberimizin sünnetini doğru anlayıp yaşadığımız müddetçe insanlığa örnek, aziz bir ümmet olduk. Ancak ne zaman ki bu bağlılık ve muhabbetimizi davranışlarımıza yansıtamaz hale geldik, Kur',n'ın ve Peygamberimizin bizden istediği ilim, irfan, azim ve gayretten uzaklaştık, işte o zaman gücümüzü kaybettik, zayıfladık. Ne zaman ki Kur',n ve sünnetin bize kazandırmak istediği yüce ruh ve ideali ihmal etmeye başladık, işte o zaman cehalet bataklığına saplandık.Bugün yaşadığımız acı vesıkıntılardan kurtulup yeniden insanlığa huzur, barış ve medeniyet takdim eden bir ümmet olabilmemizin tek bir yolu vardır. Bu yol, Yüce Kitabımızın müminleri ve Sevgili Peygamberimizin ümmeti olarak Kur',n'a ve sünnete sımsıkı sarılmaktır. Dinimizi doğru öğrenme ve yaşama konusunda bu iki kaynaktan taviz vermemektir. Kur',n ve sünnetin arasına mesafe koymaya, bu en mukaddes değerlerimizi istismar ederek güç ve çıkar devşirmeye çalışanlara karşı uyanık olmaktır. Allah'ın son Kitabıyla, Resûlün nezih sünnetiyle hayata bakan, dinine ve milletine vefa ile bağlanan nesiller yetiştirmek için emek vermektir.Yavrularımızı Kur',n ve sünnetten beslenen iman şuuruyla, ibadet sevgisiyle ve ahlak bilinciyle yetiştirmek, hepimizin vazifesidir. Onların iyi birer insan, örnek birer mümin olması hepimizin gayesidir. Bu gayeye hizmet edecek önemli bir hususu siz değerli cemaatime hatırlatmak istiyorum: Bildiğiniz üzere Kur',n-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri okullarımızda seçmeli okutulmaktadır. Yavrularımızın, bu dersleri seçmeleri için gerekli hassasiyeti gösterelim. Rabbimizin emaneti olan ciğerparelerimizin, Allah'ın rızası doğrultusunda yaşayan nesiller olarak yetişmelerinin bizim sorumluluğumuzda olduğunu unutmayalım. Yüce Rabbimiz, çocuklarımızı anne babasına karşı hayırlı; dinine, milletine ve insanlığa faydalı nesiller eylesin.Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun