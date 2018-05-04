Cuma mesajları, cuma günü duası, paylaşımları, cuma hutbesi

4 Mayıs Cuma gününe özel mesajlar, dualar ve paylaşımlarla sizlerleyiz. İşte İslam alemi için mübarek gün olan cuma gününde yapabileceğiniz paylaşımlar, dualar ve mesajlar...

04 Mayıs 2018 03:28
Cuma mesajları, cuma günü duası, paylaşımları, cuma hutbesi
4 Mayıs Cuma günü mesajları, dualar burada! Cuma gününde Instagram, Twitter ve Facebook'tan yapabileceğiniz paylaşımları da sizler için derledik. İşte mesajlar, dualar ve paylaşımlar...

CUMA(4 Mayıs) GÜNÜ MESAJLARI
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

- Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

- Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

- Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

- Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

- Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

- Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar 

CUMA GÜNÜ DUALARI
"Allah'ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım." (Taberani)

"Lanetlik şeytandan Ulu Allah'a sığınırım. O tüm varlıkları hükmü altında tutar ve sınır¬sız derecede cömerttir."

El Ahzab Sûresi 56. ayet-i kerimede Allah-ü Te,l, buyurmaktadır ki; "Gerçekten Allah ve melekleri Peygambere sal,t ederler, O' nu överler. Ey iman edenler! Siz de O'nu övün ve O'na sal,t ve selam edin, O' na gönülden teslim olun."

Allah'ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun sıkıntısından ve insanların baskısından sana sığınırım." (Cem'ul Fevaid)



CUMA GÜNÜ PAYLAŞIMLARI
Ya Rabbi; sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme. Hayırlı cumalar.

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.

Rabbim elimizi Kuran'sız, gönlümüzü imansız, kulağımızı ezansız, dilimizi tevhitsiz, alnımızı secdesiz bırakmasın. Cumanız mübarek olsun.

Kul fanidir, yol mukaddes. Bir gün verilecek son nefes. Ne makam kalıcı ne de heves. Sadece Kuran'dır gerçek adres. Yüreğin Cennet gibi güzel, Cennet senin gibi özel yüreklerle dolsun. Cumalarınız mübarek olsun.

Rabbim kabirde daraltmasın, sualde yanıltmasın, sırat köprüsünden geçmek, kevser ırmağından içmek nasip etsin. Dualarınız kabul, cumalarınız mübarek olsun.

Rabbim, dualı bir hayat yaşayan, duasını hayatına taşıyan, başkalarının duasını alan ve duası kabul olan kullardan eylesin. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim, hakkımızda en hayırlı kilitleri aç. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Ey iman edenler, sabır ve namaz ile Allah'tan yardım dileyin. Şüphesiz ki Allah, sabredenlerle beraberdir. En içten dualarımız kabul olsun cumamız da mubarek olsun inşallah.

Diğer Haberler

Diego Simeone UEFA finalinde yok! Atletico Madrid

Diego Simeone UEFA finalinde yok!
Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı Spor Toto Süper Lig

Süper Lig'de 33. hafta programı açıklandı
Elazığspor ve İstanbulspor yenişemedi Spor Toto 1. Lig

Elazığspor ve İstanbulspor yenişemedi
Balkes Play Off'u kıl payı kaçırdı Spor Toto 1. Lig

Balkes Play Off'u kıl payı kaçırdı
Giresunspor deplasmanda güldü, Gaziantepspor düştü Spor Toto 1. Lig

Giresunspor deplasmanda güldü, Gaziantepspor düştü
Eskişehirspor perdeyi mutlu kapattı Spor Toto 1. Lig

Eskişehirspor perdeyi mutlu kapattı
Beşiktaş PFDK'ya savunmasını gönderdi! Beşiktaş

Beşiktaş PFDK'ya savunmasını gönderdi!
Chelsea hocası Conte'den Salah pişmanlığı Chelsea

Chelsea hocası Conte'den Salah pişmanlığı
Ozan Korkut kimdir, Galatasaray Başkan adayı Ozan Korkut kaç yaşındadır, nerelidir? Gündem

Ozan Korkut kimdir, Galatasaray Başkan adayı Ozan Korkut kaç yaşındadır, nerelidir?
Daha fazla göster
1

UEFA'dan skandal hata, Liverpool'u şampiyon ilan ettiler
2

Galatasaray'ın genç yıldızını Leipzig ve Atalanta izliyor!
3

Adebayor'dan Mourinho, Ronaldo, Ramos ve transfer açıklaması
4

Kasımpaşa'nın gol+asist makinesi Ada'da transferin gözdesi oldu
5

Inter, Yuto Nagatomo'nun fiyatını belirledi!
6

Fenerbahçe'den UEFA'ya 141 milyon euro'luk dava
7

Ali Koç'tan "Adaylıktan çekilecek" haberine tepki
8

Çağlar Söyüncü'nün transferi için RESMİ cevap
9

Gerrard'ın en büyük transfer hedefi Türkiye'den...
10

Liverpool şampiyon olursa, Southampton para basacak
yukarı ok