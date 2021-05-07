Cuma Kırmızı Oda TV8 36. bölüm izle (YENİ BÖLÜM) 7 Mayıs 2021

TV8'in Türkiye rekorlarına oynayan dizisi Kırmızı Oda yeni bölümü olan 36. bölümü ile izleyicisiyle buluşuyor. Kırmızı Oda 36. bölüm izle seçeneği sayesinde takipçiler yeni bölümü bekliyor. Son bölüm Kırmızı Oda 36. bölüm izle vatandaşların heyecanla ekran başına geçeceği anları temsil ediyor.

07 Mayıs 2021 10:06
Cuma Kırmızı Oda TV8 36. bölüm izle (YENİ BÖLÜM) 7 Mayıs 2021
Kırmızı Oda 38. bölüm izle TV8 ekranlarında seyirciyle yeni bölüm olarak yayınlanıyor. Yeni bölüm Kırmızı Oda 36. bölüm izle 7 Mayıs 2021 Cuma yayınında yine birbirinden ilginç gelişmeler olacak. Senaryosu, yapımcısı ve televizyon ekranlarındaki başarısı ile Kırmızı Oda dizisine yoğun ilgi bu hafta da sürmesi bekleniyor. Peki bu hafta Kırmızı Oda dizisinde ne olacak? Kırmızı Oda 36. bölüm izle detayları haberimizde...

Yeni bölümünde Kırmızı Oda dizisi her Cuma olduğu gibi bu Cuma da ekranlarda olacak. Ekranların en sevilen dizilerinden Kırmızı Oda 36. bölümünde son bölüm, Kırmızı Oda kesintisiz tek parça, Kesintisiz full canlı merakla bekleniyor. Kırmızı Oda 36. bölüm 7 Mayıs izle seyircisi ile Cuma günü buluşuyor. 

KIRMIZI ODA 36. BÖLÜM İZLE TV8 YENİ BÖLÜM İÇİN TIKLAYIN



KIRMIZI ODA 36. BÖLÜM ÖZET
 Nihal (Esra Ronabar),Zafer (Yiğit Özşener) ilk görüşte aşık olduğunu ve Zafer'in ummadığı anda kendisine evlenme teklif ettiğini Doktor Hanım'a anlatırken, Zafer ise başka bir kadına aşıkken babası yüzünden ondan vazgeçip, Nihal'le evlendiğini itiraf etmesi Doktor Hanım'ı hayli şaşırtır.

Sadi (Erkan Petekkaya),Cemre'nin ölümün ardından Abdullah ve adamlarından intikam almak için Miço ile birlikte yaptıkları planı Doktor Hanım'la paylaşır.

Vahit (Uğur Yücel),babası ile aynı hastalığa yakalandığını anlarken, çocukluğunda babasının kendisine ve annesine yaşattığı travmayı da Doktor Hanım'a açar.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜM ÖZET
Doktor Hanım, eşi Zafer'le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal'in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım'ı şaşırtır.

Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı'nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai'nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.

Sadi'nin (Erkan Petekkaya) Abdullah'ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım'ı etkiler. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir.

SON BÖLÜM KIRMIZI ODA FULL İZLE YOUTUBE




KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya

Tülin Özen

Burak Sevinç

Meriç Aral

Halit Özgür Sarı

Gülçin Kültür Şahin

Sezin Bozacı

Baran Can Eraslan



KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM ÖZET

Doktor Hanım, eşi Zafer'le mutlu bir hayatı olduğunu ve kendisini el üstünde tuttuğunu söyleyen Nihal'in (Esra Ronabar) zamansız bayılmalarının nedenini çözmeye çalışır. Zafer ise (Yiğit Özşener) evliliğindeki sorunlarla ilgili zekice tespitleri ile Doktor Hanım'ı şaşırtır.

Recai (Gökhan Yıkılkan), eşine karşı kötü davranışlarına Nazlı'nın kendisine gösterdiği yoğun ilginin sebep olduğunu kabul eder. Doktor Hanım da Recai'nin geçmişine inerek hissettiği değersizlik duygusunun kaynağını çözmeye çalışır.

Sadi'nin (Erkan Petekkaya) Abdullah'ın çetesinin içindeki hikayesi devam ederken, çeteye yeni katılan Emre ile ilgili verdiği sır Doktor Hanım'ı etkiler. Sadi, yaşadıklarını anlatırken ufak çaplı bir kriz geçirir.

Diğer yanda Piraye ve Deniz, aldıkları önemli kararı kliniğe duyurur.



KIRMIZI ODA 37. BÖLÜM İZLE

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği dizi olan Kırmızı Oda TV8'de yayınlanıyor ve Cuma günü yayınlanak 36. bölümü televizyonda yayınlanıyor. Kırmızı Oda 7 Mayıs 2021 Cuma saat 20:00'de yeni bölüm ekranlara gelecek.

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