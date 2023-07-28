Haber Tarihi: 28 Temmuz 2023 13:19 - Güncelleme Tarihi: 28 Temmuz 2023 13:19

Cuma günü sela ile ezan arası okunacak dua (Diyanet-2023) | Sela neden okunur, çekilecek tesbihler, zikirler nedir?

Cuma günü sela ile ezan arası okunacak dualar merak ediliyor. Müslümanlar tarafından mübarek kabul edilen cuma gününde cuma selası ile ezan arasında duaların kabul olduğu an nedir? Cuma günü okunması gereken dualar ve ibadetler nelerdir? İşte detaylar...

Cuma günü sela ile ezan arası okunacak dua (Diyanet-2023) | Sela neden okunur, çekilecek tesbihler, zikirler nedir?
Abone Ol
Cuma günü sela ile ezan arasında dua okuyanın hayırlı dilekleri kabul olunur. Cuma günü sela ile ezan arası bazı ayetleri okuyan ve salavat getirenlerin o hafta eline helal para geçtiğine inanılır. Özellikle Sela ile ezan arasında okunan dualar çok kıymetlidir. Peki Sela ile ezan arasında ne okunur? Duanın kabul olması için ne yapmak gerekir? Cuma günü sela ile ezan arası okunacak dualar
CUMA SELASI İLE EZAN ARASINDA OKUNACAK DUALAR
* Cuma günü bol bol salavat getirin.Cuma günü 80 selavat getirnin 80 yıllık günahı affolunur.

* Cuma günü sela ile ezan arasında 100 kere okunacak dua:

* "La İlahe İlla ente Ya Hannaü ya Mennanü ya bediassemavati vel ard."

Kim sela ile ezan arasında bu duayı eder ve Allah'dan hayırlı bir şey isterse Allah mutlaka duanıza karşılk verir.

"Kim cuma namazından sonra konuşmadan ve kalkmadan ihlas, Felak ve Nas surelerini yedişer defa okursa Allah Teala onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur." (Suyuti, el-Camiu's-sağir, no: 8954; Ali el-Müttaki, II, 648/4985)

Hastalıklar için şifa duası: Hazret-i Aişe'den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle dua ederlerdi;

Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame


Anlamı: "Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle şifa ver ki hiç bir hastalık bırakmasın."

Cuma günü okunacak rızık duası: Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu'idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma'siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Anlamı: Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah'ım. Helalin ile beni haramdan sakındır. Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

SELA İLE EZAN ARASINDA NE OKUNUR?

Her kim Cuma günü sela ile ezan arası Cuma süresinin 9-10-11 ayetlerini (son 3 ayet) okursa,o kişimin eline mutlaka o hafta içinde helal para geçer.

CUMA SURESİ SON 3 AYET

Ya eyyuhallezine amenu iza nudiye lis salati min yevmil cumuati fes'av ila zikrillahi ve zerul bey'a, zalikum hayrun lekum in kuntum ta'lemun(ta'lemune).

Fe iza kudiyetıs salatu fenteşiru fil ardı vebtegu min fadlillahi vezkurullahe kesiran leallekum tuflihun(tuflihune).

Ve iza raev ticaraten ev lehveninfaddu ileyha ve terakuke kaima(kaimen), kul ma indallahi hayrun minel lehvi ve minet ticarati, vallahu hayrur razıkin(razıkine).

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Cuma günü
Gündem

Diğer Haberler

İstanbulspor Senegalli futbolcuyu transfer etti! Transferler İstanbulspor Senegalli futbolcuyu transfer etti!
Galatasaray'dan yeni transferlere büyük tören Galatasaray Galatasaray'dan yeni transferlere büyük tören
Galatasaray'da anlaşma tamam: Kerem Demirbay Türkiye Transferler Galatasaray'da anlaşma tamam: Kerem Demirbay
Şanlıurfaspor, Barış Gök ile sözleşme yeniledi Spor Toto 1. Lig Şanlıurfaspor, Barış Gök ile sözleşme yeniledi
Beşiktaş Pereyra için beklemeye geçti! Transferler Beşiktaş Pereyra için beklemeye geçti!
Manisa FK'nın hedefi Süper Lig hedefi! Spor Toto 1. Lig Manisa FK'nın hedefi Süper Lig hedefi!
Beşiktaş'a Ante Rebic transferinde mutlu son Türkiye Transferler Beşiktaş'a Ante Rebic transferinde mutlu son
Fenerbahçe, Tete'yi İstanbul'a getirdi! Türkiye Transferler Fenerbahçe, Tete'yi İstanbul'a getirdi!
Cuma günü sela ile ezan arası okunacak dua (Diyanet-2023) | Sela neden okunur, çekilecek tesbihler, zikirler nedir? Gündem Cuma günü sela ile ezan arası okunacak dua (Diyanet-2023) | Sela neden okunur, çekilecek tesbihler, zikirler nedir?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Mauro Icardi ve ailesi İstanbul'a geliyor
2
Murat Sancak'tan ayrılık ve transfer açıklaması
3
Bitmeyen Livakovic yarışı
4
Galatasaray'da Fred transferi için kritik görüşme
5
İtalyanlar yazdı: "UEFA, Juventus'u men etti"
6
Fenerbahçe'de Michy Batshuayi moralleri bozdu!
7
Tahkim Kurulu Başkanı Mustafa Artuç hayatını kaybetti

SON HABERLER

yukarı ok