1 Mayıs

1 Mayıs cuma, 2 Mayıs cumartesi

3 Mayıs pazar

09.00-14.00

Corona virüsüyle mücadele kapsamında bu hafta sokağa çıkma yasağıda dâhil edilerek üç güne çıkarıldı.30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelikvegünleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.Fakat sokağa çıkma yasağı Ramazan ayı nedeniyle geçen hafta olduğu gibi bu hafta da esnetildi.1 Mayıs cuma günü marketlerin ve bakkallarınarasında faaliyet göstermesine izin verildi.