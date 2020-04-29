Cuma günü bakkallar ve marketler açık olacak

Koronavirüsü nedeniyle bu hafta sokağa çıkma yasağı üç gün olacak. 1 Mayıs cuma günü başlayacak kısıtlama, 2 Mayıs cumartesi ve 3 Mayıs pazar günleri yürürlükte kalacak. 1 Mayıs cuma günü bakkal ve marketler 09.00-14.00 arasında faaliyet gösterecek.

Haber; Sözcü, Fotoï¿½raf; AA
Cuma günü bakkallar ve marketler açık olacak
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29 Nisan 2020 13:12
Corona virüsüyle mücadele kapsamında bu hafta sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs da dâhil edilerek üç güne çıkarıldı.

30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik 1 Mayıs cuma, 2 Mayıs cumartesi ve 3 Mayıs pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Fakat sokağa çıkma yasağı Ramazan ayı nedeniyle geçen hafta olduğu gibi bu hafta da esnetildi.

1 Mayıs cuma günü marketlerin ve bakkalların 09.00-14.00 arasında faaliyet göstermesine izin verildi.

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