Corona virüsüyle mücadele kapsamında bu hafta sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs da dâhil edilerek üç güne çıkarıldı.
30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik 1 Mayıs cuma, 2 Mayıs cumartesi ve 3 Mayıs pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Fakat sokağa çıkma yasağı Ramazan ayı nedeniyle geçen hafta olduğu gibi bu hafta da esnetildi.
1 Mayıs cuma günü marketlerin ve bakkalların 09.00-14.00 arasında faaliyet göstermesine izin verildi.
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30 büyükşehir ve Zonguldak'a yönelik 1 Mayıs cuma, 2 Mayıs cumartesi ve 3 Mayıs pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Fakat sokağa çıkma yasağı Ramazan ayı nedeniyle geçen hafta olduğu gibi bu hafta da esnetildi.
1 Mayıs cuma günü marketlerin ve bakkalların 09.00-14.00 arasında faaliyet göstermesine izin verildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın