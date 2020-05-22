Cuma Bakkal ve marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs Bugün marketler kaçta kapanacak?

Sokağa çıkma yasağının olacağı 4 gün boyunca bakkal ve marketler kaça kadar açık? sorusuna ilişkin yüzbinlerce arama yapılıyor. Bunun sebebi marketlerin açık olacağı saatlere göre Bugün marketler kaçta kapanacak? Marketler açık mı? bakkal ve marketler kaça kadar açık soruları sorulmasıdır.

22 Mayıs 2020 09:08
Cuma Bakkal ve marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs Bugün marketler kaçta kapanacak?
Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek olan günde bakkal ve marketlerin kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. Yine sokağa çıkma yasağı olacağı açıklandı. Hangi saatlere kadar bakkal ve marketler kaça kadar açık olacağı konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlandırması ile ilgili detayları da paylaştı. Vatandaşlar ise yasakta marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor.

BİM KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığı yayımladığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde ise 22 Mayıs tarihinde marketlerin saat 23.00'kadar çalışabileceğini belirtti.


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