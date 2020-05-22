Cuma Bakkal ve marketler kaça kadar açık? 22 Mayıs Bugün marketler kaçta kapanacak?

BİM 09.00- 21.00 arası çalışıyor.

A101 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

ŞOK Market 09.00-21.00 arası hizmet veriyor.

İçişleri Bakanlığı yayımladığı sokağa çıkma kısıtlaması genelgesinde ise 22 Mayıs tarihinde marketlerin saat 23.00'kadar çalışabileceğini belirtti.

Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek olan günde bakkal ve marketlerin kaça kadar açık olacağı merak ediliyor. Yine sokağa çıkma yasağı olacağı açıklandı. Hangi saatlere kadar bakkal ve marketler kaça kadar açık olacağı konusu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlandırması ile ilgili detayları da paylaştı. Vatandaşlar ise yasakta marketlerin açık olup olmayacağını merak ediyor.