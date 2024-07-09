Cuma Ali Üzüm'ün yeni adresi Ayvalıkgücü

TFF 3'üncü Lig ekibi Ayvalıkgücü Belediyespor, geçen sezonu Balıkesirspor'da tamamlayan Cuma Ali Üzüm'ü renklerine bağladı. Sol bekte görev yapan 32 yaşındaki oyuncu ile sözleşme imzaladı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kulübümüz transfer çalışmalarına sol bek bölgesinde oynayan Cuma Ali Üzüm ile anlaşarak devam ediyor. Futbolcumuza başarılı bir sezon geçirmesini dileriz."



Cuma Ali, devre arasında geldiği Balıkesirspor'da 11 maça çıkıp 1 gol attı.





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