Çukur'un yıldızı Vartolu, gerçek Sadettin'le buluştu

Çukur dizisinde Vartolu Sadettin karakterine hayat veren Erkan Kolçak Köstendil, önceki gün gittiği Pendik'teki Sait Helvacı adlı kebap restoranında büyük bir sürprizle karşılaştı.

Mekanın sahibi olan Sait Helvacı, oyuncunun yanına giderek Köstendil'in dizide canlandırdığı karakterin kendi ad ve soyadını taşıdığını söyledi. Kimliğini Köstendil'e gösterdiğini de belirten Helvacı, "Yıllar önce bizim ailede bir kan davasından dolayı amcam öldürülüyor ve bana onun ismini veriyorlar. Ancak dedem çok üzüldüğü için beni Sait diye çağırmaya başlıyorlar. Ama kimliğimde Sadettin Helvacı yazıyor."

Kimliği görünce Köstendil'in çok şaşırdığını dile getiren Helvacı, "Yemek boyunca Erkan gülmekten kırıldı. 'İsim hakkın bende' dedim, şakalaştık. İnşallah bir gün sete kebap baklavayla gidip Vartolu Sadettin'i mekanında ziyaret edeceğim" dedi.



