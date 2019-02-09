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Çukurova'dan 82 farkla galibiyet!

Çukurova Basketbol, Kırçiçeği Bodrum'u deplasmanda 82 sayı farkla 140-58 yendi.

Kaynak: AA
Çukurova'dan 82 farkla galibiyet!
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09 Şubat 2019 18:23
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18. haftasında namağlup lider Çukurova Basketbol, galibiyeti bulunmayan son sıradaki Kırçiçeği Bodrum'u deplasmanda 82 sayı farkla 140-58 yendi.

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Hüseyin Çelik, Ahmet Kemal Digilli, Seda Esen

Kırçiçeği Bodrum: Halime Vural 7, Büşra Turan 4, Beril Albayrak 17, Deniz Ataer 4, Aycan Birgül Aktaş, Begüm Taşkın 3, Kübra Turan 2, Banks 21

Çukurova Basketbol: Bone 26, Şaziye İvegin Üner 17, Mestdagh 24, Sera Özelçi 9, Pelin Derya Bilgiç 13, Sevgi Uzun 4, Gray 10, Meltem Avcı 21, Naumenko 16

1. Periyot: 14-44

Devre: 31-72

3. Periyot: 43-109

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