Çukurova evinde set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, sahasında Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çukurova evinde set vermedi
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18 Mart 2023 17:10
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, sahasında Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

Salon: ASKİ Atatürk

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Tagle, Rykhliuk, Ceren Baysal, Hazal Selin Uygur, Duygu Düzceler, Lazovic (Pınar Atasever, Bosetti)

Sigorta Shop: Mlejnkova, Tuğçe Ceyhan, Lila Şengün, Kelsie, Hande Naz Şimşek, Grote (Merve İzbilir, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-20, 25-17, 25-22

Süre: 84 dakika (28, 28, 28)

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