Çukurova evinde set vermedi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, sahasında Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Tagle, Rykhliuk, Ceren Baysal, Hazal Selin Uygur, Duygu Düzceler, Lazovic (Pınar Atasever, Bosetti)
Sigorta Shop: Mlejnkova, Tuğçe Ceyhan, Lila Şengün, Kelsie, Hande Naz Şimşek, Grote (Merve İzbilir, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-20, 25-17, 25-22
Süre: 84 dakika (28, 28, 28)
Salon: ASKİ Atatürk
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Tagle, Rykhliuk, Ceren Baysal, Hazal Selin Uygur, Duygu Düzceler, Lazovic (Pınar Atasever, Bosetti)
Sigorta Shop: Mlejnkova, Tuğçe Ceyhan, Lila Şengün, Kelsie, Hande Naz Şimşek, Grote (Merve İzbilir, Ezgi Akyaldız)
Setler: 25-20, 25-17, 25-22
Süre: 84 dakika (28, 28, 28)
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