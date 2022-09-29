Çukurova Cup'ta ilk gün maçları tamamlandı

5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası'nın ilk gün maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çukurova Cup'ta ilk gün maçları tamamlandı
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29 Eylül 2022 23:32
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Çukurova Cup Hazırlık Turnuvası"nın ilk gün maçları tamamlandı.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda başlayan turnuvanın ilk maçında Nesibe Aydın ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaştı.

Maçta rakibi karşısındaki üstünlüğünü maç boyunca koruyan Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 85-60 yendi.

Günün ikinci maçında ise ev sahibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile BOTAŞ karşılaştı.

Çekişmeli geçen maçta son periyotta etkili oyun çıkaran Mersin ekibi rakibini 75-72 yendi.

ÇBK Yenişehir Belediyesi'nde Tiffany Hayes 17, Temi Fagbenle 12 sayıyla skora katkı sundu.

Turnuvada cuma BOTAŞ - Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Nesibe Aydın-ÇBK Yenişehir Belediyesi maçları oynanacak.

Maçların taraftarlara açık olacağı bildirildi.

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