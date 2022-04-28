Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, Yeşilyurt takımıyla Challenge Kupası'nı kazanmış 1997 doğumlu pasör Burcu Yönder ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, Yeşilyurt takımıyla Challenge Kupası'nı kazanmış 1997 doğumlu pasör Burcu Yönder ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
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