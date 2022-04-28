Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder'i transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder'i transfer etti
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28 Nisan 2022 21:28
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör Burcu Yönder'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, Yeşilyurt takımıyla Challenge Kupası'nı kazanmış 1997 doğumlu pasör Burcu Yönder ailemize katıldı. Kendisine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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