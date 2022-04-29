Çukurova Belediyespor, Hazal Serin Arifoğlu'nu transfer etti

Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu'nu kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çukurova Belediyespor, Hazal Serin Arifoğlu'nu transfer etti
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29 Nisan 2022 12:53
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu'nu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, geçmişte Beşiktaş, Nilüfer Belediyespor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve Eczacıbaşı formalarını terleten, son iki CEV Kupası'nda bir altın, bir gümüş madalya sahibi orta oyuncu Hazal Selin Arifoğlu ailemize katıldı." ifadelerine yer verildi.

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