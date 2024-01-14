Çukurova Belediyespor evinde galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Çukurova Belediyespor, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çukurova Belediyespor evinde galip
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14 Ocak 2024 17:30
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Çukurova Belediyespor, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
 Salon: Adana ASKİ Atatürk

Hakemler: Ramazan Demiröz, Kadir Girente

Çukurova Belediyespor: Dimitrova, Stojiljkovic, Büşra Güneş, Ezgi Bektaş, Fabris, Yasemin Güveli (Berin Yıldırım, Eren Berra, Sevil Nur Gökbudak, Leyva)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Carlini, Ecenur Aksoy, Özge Nur Çetiner, Fatma Şekerci, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Gizem Düzeltir, Ayşe Çürük, Çağla Salih, Tuğçe Akman)

Setler: 23-25, 25-22, 25-22, 25-23

Süre: 118 dakika (30, 31, 30, 27)

 

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