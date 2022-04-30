Çukurova Belediyespor, Dilara Bilge'yle sözleşme yeniledi

Çukurova Belediyespor, pasör çaprazı Dilara Bilge'yle sözleşme yeniledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çukurova Belediyespor, Dilara Bilge'yle sözleşme yeniledi
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30 Nisan 2022 13:47
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, pasör çaprazı Dilara Bilge'yle sözleşme yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın kaptanlığını da üstlenen Dilara ile sözleşme yenilendiği belirtilerek, "Sultanlar Lig'e çıkmamızda önemli katkı yapmış pasör çaprazı Dilara Bilge ile yolumuza devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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