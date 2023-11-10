Çukurova Belediyespor'da Güneyligil dönemi

Çukurova Belediyespor, başantrenör Ataman Güneyligil ile anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çukurova Belediyespor'da Güneyligil dönemi
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10 Kasım 2023 18:07
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor'da başantrenörlüğe Ataman Güneyligil getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Vakıfbank, Dicle Üniversitesi, Galatasaray ve Azerbaycan Milli Takımı'nda başantrenörlük görevinde bulunan 42 yaşındaki Ataman Güneyligil'in Cumartesi günü oynanacak Vakıfbank maçı sonrası takımın başına geçeceği aktarıldı.

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