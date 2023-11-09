Çukurova Belediyespor'da ayrılık gerçekleşti

Vodafone Sultanlar Ligi ekibi Çukurova Belediyespor, başantrenör Mustafa Umut Uysal ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Çukurova Belediyespor'da ayrılık gerçekleşti
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09 Kasım 2023 20:04
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyespor, başantrenör Mustafa Umut Uysal ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Mustafa Umut Uysal ile yollarımız ayrılmıştır. Uysal'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

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