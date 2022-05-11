Çukurova Belediyespor, Alara Altundağ'ı transfer etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, libero Alara Altundağ'ı transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Çukurova Belediyespor, Alara Altundağ'ı transfer etti
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11 Mayıs 2022 14:44
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Çukurova Belediyespor, libero Alara Altundağ'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sultanlar Ligi'nde mücadele edeceğimiz yeni sezonda, geçmişte PTT, Keçiören Belediyesi ve Mert Grup formalarını terleten libero Alara Altundağ ailemize katıldı. Kendisine 'Hoş geldin.' diyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

 

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