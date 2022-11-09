Çukurova Belediyesi, Aydın Büyükşehir'i rahat geçti!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Salon: Adana ASKİ Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Doğan Sevincelli
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Kharchenko (Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Pınar Atasever, Ceren Baysal, Hazal Selin Uygur, Bosetti)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Planinsec, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Özlem Güven, Özge Nur Çetiner)
Setler: 25-20, 25-22, 29-27
Süre: 101 dakika (30, 31, 40)
Salon: Adana ASKİ Atatürk
Hakemler: İsmail Yıldırım, Doğan Sevincelli
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor: Duygu Düzceler, Leyva, Ceren Nur Domaç, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Kharchenko (Burcu Yönder, Dilara Sağbaş, Pınar Atasever, Ceren Baysal, Hazal Selin Uygur, Bosetti)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Emine Arıcı, Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Planinsec, Nicoletti, Loda (Selin Adalı, Merve Nur Öztürk, Fatma Şekerci, Özlem Güven, Özge Nur Çetiner)
Setler: 25-20, 25-22, 29-27
Süre: 101 dakika (30, 31, 40)
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