Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Perulu smaçör Leyva ile sözleşme yeniledi

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Perulu smaçör Angela Leyva Tagle ile sözleşme yeniledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Perulu smaçör Leyva ile sözleşme yeniledi
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12 Haziran 2023 15:42
Sultanlar Ligi ekiplerinden Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, iç transferde çalışmalarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kadroda bulunan smaçör Angela Leyva Tagle ile yeniden anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Angela Leyva Tagle, yeni sezonda yeniden aramızda olacak. Angela'ya yeniden hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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