Çukurova Belediyesi Adana Demir, G.Saray'ı yenmek istiyor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerindenbaşantrenörü Mustafa Umut Uysal, ligin 15. haftasında sahalarında Galatasaray HDI Sigorta ile 21 Ocak Cumartesi günü yapacakları maçı, taraftarın desteğiyle kazanmak istediklerini söyledi.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Galatasaray HDI Sigorta maçının hazırlıklarına ASKİ Atatürk Spor Salonu'nda devam etti.Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Mustafa Umut Uysal, ikinci devrenin ilk maçında PTT'yi 3-1 yendikleri için mutlu olduklarını belirtti.İkinci devrenin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu vurgulayan Uysal," ifadelerini kullandı.Uysal, Galatasaray HDI Sigorta maçına hazırlandıklarını bildirerek, şunları kaydetti: